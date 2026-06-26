Víctor Santana Peraza denuncia homofobia en el FCE

Víctor Santana Peraza, subgerente editorial de Tierra Adentro, tramitó ayer una denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) del Fondo de Cultura Económica (FCE) para iniciar una investigación en contra de Francisco Ignacio Taibo Mahojo, titular del organismo, y de una trabajadora –cuyo nombre pidió no revelar–, por hacer y omitir actos de homofobia en su contra en un chat laboral.

En el documento, obtenido por Excélsior, Víctor Santana solicitó al OIC comenzar una investigación por posibles responsabilidades administrativas cometidas por Taibo II y la funcionaria, con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

La denuncia incluye capturas de pantalla con las conversaciones del pasado 18 de junio con los mensajes homofóbicos realizados por la funcionaria referida en el chat de trabajo “Desde el Fondo”, alojado en la plataforma Telegram, en los que se lee lo siguiente:

“No soy una persona que eche culpas a otros de a gratis. Incluso es al revés, tiendo a la culpegenia, tons no necesito más carga de a gratis. Este tipo de locas me vuelven momentáneamente homofóbica. No es la primera vez que una de esas se pone pendeja conmigo en un trabajo a la menor provocación” (sic).

Víctor Santana le replicó en el chat que su comentario “era una falta de respeto muy grande”, por lo que ella borró el mensaje y replicó: “Obviamente no era para ti. Y sí te pusiste como te pusiste por arrebatada. Es la verdad, me exaspera que prefieras hacer aspavientos en vez de leer bien. El pleitero. No tengo paciencia para esos shows y llevo 6 días yendo a conciliar el sueño hasta las 9 de la mañana, así que menos aún”.

En respuesta a los dichos, un segundo funcionario señaló que la homofobia era inadmisible y escribió: “Más allá de las broncas de chamba, creo que hay un tufo, y declaraciones expresamente homofóbicas que no van y que no deberían ser admisibles en el ámbito laboral. Tampoco creo que sean para discutir por mensajitos, donde todo se puede malinterpretar” (sic).

Sin embargo, la misma funcionaria replicó: “Yo he oído de todo por aquí. Pura pinta. Y la grilla está de a peso, ¿qué no? Y hasta corren a mujeres por alterar las hormonas de los hombres. Habrase visto. De milagro no demandan” (sic).

Paco Ignacio Taibo II Pável Jurado Canseco

De inmediato, otro participante del chat intervino para zanjar el tema. Incluso, Taibo II intentó apaciguar los ánimos con un mensaje neutral, llamando a aprender de los errores y, sobre todo, estar en paz entre compañeros.

Un día después, el 19 de junio, Víctor Santana envió un mensaje directo a Taibo II, en el que preguntó cuáles serían “los pasos a seguir respecto a las ofensas homofóbicas (de la funcionaria) contra mí delante de todos mis compañeros. No es algo que yo pueda dejar pasar. Es una falta de respeto inaceptable. Por supuesto, no estoy dispuesto a trabajar con ella o alguien así en el FCE. Jamás he tenido ese trato (con ella) ni con nadie más en el FCE… Te confieso que me decepcionó que sólo (**) me defendiera y que tú implicaras que había dos lados con la misma responsabilidad. No es así”.

Taibo II le dijo: “Se me pasó de largo lo de las ofensas homofóbicas, cuáles, cuándo. Si me aproximé a la polémica capté sólo el reparto de culpas por la falta de los invitados”.

A continuación, el subgerente editorial le compartió captura de los mensajes y Taibo respondió: “Seré pendejo, lo leí sin leer y me centré en las culpas, que eran tontas. Hay aquí tres aclaraciones que no son aceptables, lo de las locas, lo que aquí se oye de todo y lo de las mujeres alterahormonas despedidas. Tomo cartas en el asunto”.

Pero la intervención de Taibo II no llegó y el lunes 22 de junio, como detalla Santana en su denuncia, en el chat “Fondo audiovisual” fue convocado a la “reunión de escaletas” (donde se deciden los temas de los programas de TV y YouTube) para el 25 de junio, en la que aparentemente se buscaría que Santana y la funcionaria “hicieran las paces”.

La noche del 23 de junio, Santana le informó a Taibo que no participaría en dicha reunión y le expresó su decepción de que no se hubiesen tomado medidas, “un claro doble estándar que hace suponer que, bajo el criterio del FCE, la homofobia es una forma de discriminación que no tiene gravedad”.

De acuerdo con la queja, la nueva respuesta de Taibo fue “que era imposible saber a quién habían sido dirigido las ofensas homofóbicas” y justificó que a la funcionaria “se le habían botado los demonios”, le aseguró que él no era el insultado, que no era un “asunto personal” y que tampoco estaba “en condiciones de decir” si asistía o no a la reunión de ayer”.

Excélsior solicitó formalmente la postura del FCE respecto al caso, pero al cierre de esta edición no emitió respuesta alguna.