El calendario católico se viste de fiesta para recordar una de las manifestaciones marianas más hermosas de la cristiandad. El santoral del 5 de agosto conmemora de manera central la Dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, una festividad íntimamente ligada a la devoción de la Virgen de las Nieves.

Esta solemnidad se encuentra oficialmente inscrita en el Martirologio Romano y es ampliamente documentada. Los registros pontificios validan el origen de este templo milenario, erigido en el siglo IV tras un portento sobrenatural en la colina del Esquilino.

Qué santo se celebra hoy 5 de agosto: Virgen de las Nieves, historia, milagros y oraciones efectivas Canva

¿Qué santo se celebra hoy 5 de agosto en la Iglesia?

Hoy se celebra principalmente la Dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, conocida popularmente como la Virgen de las Nieves, junto a figuras como San Abel y Santa Afra. Esta fiesta litúrgica exalta el principal templo mariano de Occidente.

La tradición narra que un noble romano y el Papa Liberio soñaron de forma simultánea con la Madre de Dios. En el sueño, la Virgen les solicitó construir un templo en el lugar exacto donde amaneciera nevando.

El 5 de agosto, en pleno y sofocante verano romano, la colina del Esquilino apareció cubierta por un manto blanco de nieve. El Papa trazó el perímetro del santuario sobre la superficie helada, dando origen a la actual basílica.

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Quién fue San Abel y los otros santos del 5 de agosto

San Abel fue un arzobispo de Reims del siglo VIII que destacó por su paciencia extrema ante las calumnias y la usurpación de su sede por parte de un obispo intruso. Decidió retirarse pacíficamente a la vida monástica.

La historia de San Abel sorprende por su nobleza evangélica. Tras ser desplazado injustamente de su cargo pastoral por intrigas políticas y religiosas, prefirió el silencio del monasterio de Lobbes antes que desatar una guerra de poder.

Además de San Abel, el santoral del 5 de agosto recuerda a Santa Afra, una mártir de Augsburgo que experimentó una conversión radical tras abandonar una vida de prostitución pagana, entregando finalmente su testimonio de fe en la hoguera.

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Cómo pedir su auxilio y oración a la Virgen de las Nieves

Para pedir el auxilio de la Virgen de las Nieves, se recurre a su intercesión para refrescar las almas agobiadas, limpiar las impurezas del corazón y solicitar paz en momentos de tormenta emocional o familiar.

Las oraciones dedicadas a la advocación de este día buscan purificar las intenciones humanas, emulando la blancura deslumbrante de la nieve milagrosa. Los fieles acuden a ella buscando un refugio espiritual seguro.

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Oración a Nuestra Señora de las Nieves

Madre Santísima, tú que cubriste el Esquilino con un manto puro de nieve, desciende hoy sobre mi vida agobiada. Refresca mi espíritu con tu gracia, limpia mis pensamientos de toda impureza y sé mi auxilio en la tribulación. Te pido especialmente por [hacer petición]. Amén."

La celebración litúrgica de esta fecha nos invita a reflexionar sobre la capacidad de Dios para irrumpir en lo cotidiano de formas asombrosas e inesperadas. Cada 5 de agosto, los ojos de la fe miran hacia Roma para recordar que la devoción mariana es un pilar que sostiene la esperanza en los momentos de mayor aridez espiritual.