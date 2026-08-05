Aerosol, memoria y calle: El IAGO rescata una década de grafiti oaxaqueño

OAXACA, Oax.- La exposición Me veo allí donde no estoy. Evocaciones difusas a través de un archivo incompleto de grafiti, recupera la memoria de la generación de artistas urbanos que transformó el paisaje de la capital oaxaqueña entre 1995 y 2005.

Bajo la curaduría y coordinación de Itandehui Franco Ortiz, la muestra —que forma parte del programa Un archivo incompleto de grafiti— reúne fotografías, bocetos y objetos conservados por más de 30 integrantes de la comunidad del grafiti en Oaxaca. Entre ellos se encuentran Mex, Wacko, Yankel y Beach, quienes aportaron materiales y acompañaron el desarrollo del proyecto. La museografía estuvo a cargo de Emmanuel Santos Cer, integrante de la comunidad del grafiti en Oaxaca.

El IAGO presenta exposición que rescata la memoria del grafiti en Oaxaca Cortesía: Foro El Alacrán / IAGO

Cartografías Callejeras: Más de 900 fotografías del arte urbano

La muestra es resultado de Cartografías Callejeras, iniciativa impulsada por el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) que, mediante talleres, conversatorios, laboratorios creativos y encuentros con quienes formaron parte de esta escena, permitió reunir más de 900 fotografías y otros materiales documentales.

Fotografías analógicas, bocetos, prendas, latas de aerosol y otros objetos revelan procesos creativos, redes de colaboración y formas de convivencia que hicieron posible esta experiencia colectiva, al tiempo que reivindican el dibujo y los procesos manuales como parte fundamental de ella.

El IAGO presenta exposición que rescata la memoria del grafiti en Oaxaca Cortesía: Foro El Alacrán / IAGO

El papel de las mujeres en la escena del grafiti oaxaqueño

Uno de los ejes de la exposición está dedicado a las mujeres que participaron en la escena del grafiti, cuyas aportaciones han sido poco visibles.