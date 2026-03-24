Taxistas brindarán servicio a través de plataforma de Uber

Luego de 13 años de operación en la Ciudad de México, Uber aceptó incorporar taxis con concesión gubernamental a su plataforma de vehículos de alquiler.

Este martes, la empresa Uber México y MX Taxi, un grupo de transportistas con concesión gubernamental capitalina, anunciaron un convenio de colaboración en donde los taxistas capitalinos aparecerán como una modalidad de servicio en la plataforma digital y los usuarios tendrán la opción de elegirlos.

Ello luego que en 2013, en los inicios de su operación en la capital, Uber sostenía que su servicio no era de transporte público, sino un acuerdo entre particulares. Mientras que los taxistas habían resistido y exigido la salida de Uber de México porque era, decían, una competencia desleal.

Entre los taxistas que se adhirieron al convenio, se encuentran concesionarios de sitios en Santa Fe, zona en donde inició la operación de Uber y donde también se dieron las primeras movilizaciones agresivas en contra de la transnacional.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

Modo de cobro

Este martes, en conferencia de prensa, los voceros afirmaron que el costo del servicio de los taxis será el mismo que si se usara con taxímetro, bajo las tarifas autorizadas por la Secretaría de Movilidad (Semovi) para el servicio individual de pasajeros.

Anunciaron que ya hay unos tres mil taxistas tradicionales apegados al convenio. Uber no cobrará comisión directamente a los taxistas, sino que la empresa MX Taxi pagará directamente una cuota a la transnacional por estar incluido en la plataforma.

Aunque MX Taxi no cuenta con unidades con permiso federal para ingresar a dar servicio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), dijeron que estaban abiertos a incorporar a cualquier concesionario, con lo que Uber México podría ingresar a la terminal aérea sin riesgo a ser sancionados durante operativos.

Félix Olmo, director de Uber México, dijo que entre lo público y lo privado se pueden crear alianzas.

El futuro de la movilidad de México se puede construir en colaboración. Durante años se ha hablado de lo público y lo privado, como si fueran caminos en direcciones diferentes. Hoy estamos aquí demostrando que esos caminos los podemos construir juntos”.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

“Prueba de ello es este anuncio. Hoy los taxistas de México pueden decir que cuentan con un espacio exclusivamente para ellos. En la aplicación de movilidad con mayor distribución mundial podrán recibir viajes de millones de personas debido al poder de la tecnología, porque a través de la cooperación y el diálogo podemos crear alianzas a favor de la economía, de la movilidad y por supuesto de México”, dijo.

El vocero de MX Taxi, Erasto Vázquez, reconoció que lucharon muchos años contra Uber y las aplicaciones digitales, pero entendieron que las cosas habían cambiado.

“Hace más de una década llegaron a nuestro país nuevas aplicaciones o plataformas tecnológicas que transformaron la forma en que las personas se mueven en la ciudad. Y con ello comenzó también un proceso muy duro para nosotros, los taxistas. Vimos como poco a poco nuestra participación disminuía, como nuestros ingresos, el valor de nuestras concesiones se deterioraba. Y durante estos años resistimos, nos defendimos, luchamos en las cortes, ante el gobierno, construyendo nuestras propias plataformas, nos resistimos a seguir cayendo”.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

¿Y qué es lo que hacíamos? Clamar, rogar, pedir justicia. Eso era lo que estábamos haciendo. Desafortunadamente, estas luchas no dieron los resultados que esperábamos, pero sí nos dejaron aprendizajes trascendentales. Aprendimos que no podemos pedir que alguien más nos salve, que el futuro del taxi depende de nosotros mismos y que para competir debemos aprovechar nuestras fortalezas. También entendimos algo fundamental: el mundo cambió, las comunicaciones cambiaron, el usuario cambió y nosotros teníamos que cambiar con él. Entrar a la vida digital en la actualidad no es una opción, es una necesidad”, dijo.

Consultado por separado, coincidieron en que el convenio que firmaron no violenta las normas establecidas para las concesiones otorgadas por el Gobierno de la Ciudad de México.

“Los taxistas no están registrados en Uber. Los taxistas están registrados en la comunidad de MX Taxi. Los taxis con los que damos el servicio son concesionados, autorizados para brindar este servicio individual de movilidad, entonces, no hay ninguna transgresión a las disposiciones de la Ley de Movilidad, al reglamento ni al título de concesión que tienen expedidos”, dijo Vázquez.

Durante el evento no hubo presencia de autoridades del Gobierno de la Ciudad de México ni de la Semovi.

Foto: Crisanta Espinosa | Cuartoscuro

Uber sigue operando en el AICM

Félix Olmo, informó que siguen operando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a pesar de los operativos de las autoridades federales.

El ejecutivo indicó que buscan un acuerdo con el Gobierno federal para lograr brindar servicio en beneficio de los usuarios.

“Uber sigue operando en los aeropuertos y seguimos trabajando con el Gobierno muy de la mano. Al final lo que queremos lograr es que tanto los usuarios como los turistas tengan la mejor experiencia posible, al igual también que los conductores se puedan ganar la vida.

“La demanda que hay en México hoy en día, ya sea local o de turistas, la que viene con el Mundial excede la cantidad posible de conductores que existe. Entonces, esta tecnología lo que nos va a ayudar es a llegar a esa demanda utilizando la tecnología de una manera más eficiente para dar abasto al flujo de turistas que se viene con el mundial”, dijo.

*DRR*