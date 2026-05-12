¿Habrá caos vial? Hoy se espera 1 marcha y 14 manifestaciones en CDMX

Para este martes lluvioso, en la Ciudad de México se espera una marcha y al menos 14 concentraciones, señala en su sitio web la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Te damos alternativas viales y los horarios de cada una de las movilizaciones para que no llegues tarde a tus destinos.

MARCHA

Bloque de Delegaciones Democráticas del IPN

Gustavo A. Madero

Hora: 10:00

Lugar: “Plaza Roja” de la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” del Instituto Politécnico Nacional.

Av. Wilfrido Massieu y Av. Instituto Politécnico Nacional, Col. Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.

Destino: Dirección General del Instituto Politécnico Nacional

Av. Luis Enrique Erro y Miguel Bernard, Col. Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.

Marcharán en defensa del derecho a la promoción vertical y del proceso de admisión de las plazas vacantes, tal y como lo establecen las Condiciones Generales de Trabajo y por el pago del finiquito a los trabajadores jubilados; así como por mejores condiciones de trabajo y herramientas e insumos necesarios para desarrollar su labor en todas las áreas, incremento salarial y por un alto al acoso y violencia laboral.

No se descarta se sumen en apoyo docentes y trabajadores administrativos de las diferentes escuelas del Instituto Politécnico Nacional; así como que el desarrollo de la marcha se realice al interior de la unidad profesional, además de la posible afectación de vialidades como medida de protesta.

Toma Avenida Montevideo, Eje Central, avenida Cien Metros y Acueducto de Guadalupe. Evita la zona de Zacatenco y los cruces de Wilfrido Massieu, IPN y Luis Enrique Erro.

MANIFESTACIONES

Colectiva “Las Tonantzin”

Desde las 8:00

Lugar: Juzgados Penales de la Ciudad de México

Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: Acudirán en apoyo a víctima y contra el Colectivo “No más Presos Inocentes”.

Observaciones: No se descarta el bloqueo de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

Sección IX de la Ciudad De México De La CNTE

Desde las 8:30

Protestas de la CNTE en CDMX. Rodolfo Dorantes

Lugar: Sede de la Sección IX de la Ciudad de México de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: “Pleno de representantes de escuelas y secretarios generales delegacionales”, rumbo a la huelga nacional en demanda del cumplimiento del pliego petitorio nacional de demandas.

Observaciones: No se descarta acudan al evento otras secciones de la CNTE en la Ciudad de México.

Amigos del Refugio Franciscano

Hora: 10:00

Lugar: Juzgados de Distrito en Materia Penal

Av. Insurgentes Sur No. 2065, Col. San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

Demanda: Exigen un alto a las presuntas irregularidades y conductas arbitrarias que han llevado el caso del Refugio Franciscano A.C. a una situación de opacidad judicial, impidiendo el regreso de los animales a su hogar; asimismo, exigen una justicia imparcial basada en pruebas y no en intereses económicos.

No se descarta se sumen en apoyo otras organizaciones sociales y activistas en defensa de los derechos de los animales.

Colectivo “Plataforma 4:20”

Hora: 12:00

Lugar: Monumento a la Madre

Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: Realizarán diversas actividades culturales y artísticas donde colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis, espacios compartidos en igualdad ante la ley y la creación del Centro de Cultura Cannabica dentro de la demarcación territorial Cuauhtémoc.

Asociación Vuelo Colectivo

Hora: 11:00

Lugar: Senado de la República

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: En el marco de la conmemoración del “Día Mundial de la Fibromialgia”, presentarán el foro “Lo que la ciencia en México ofrece hoy al paciente con fibromialgia”, espacio para visibilizar, cuestionar y dialogar sobre los avances, retos y realidades que enfrentan todos los días miles de personas que padecen esta enfermedad.

Colectivo “Lleca Escuchando la calle”

Hora: 12:00

Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente

Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa

Demanda: Exigen justicia para víctima de transfeminicidio, ocurrido en la alcaldía Iztapalapa en el 2024 y que se juzgue al presunto responsable conforme a la ley

No se descarta se unan en apoyo otras colectivas feministas y de la comunidad transgénero.

Comunidad Estudiantil de la Escuela Superior de Economía del IPN

Hora: 11:00

Lugar: Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional

Av. Plan de Agua Prieta No. 66, Col. Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo

Demanda: Se reunirán para acudir en apoyo a las actividades que realizará el Consejo de Representantes Estudiantiles de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán en la estación “Buenavista” del Tren Suburbano.

Se prevé se trasladen al lugar por medio del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Polakas X Palestina

Hora: 11:00

Lugar: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

“Semana por Palestina”, realizarán diversas actividades artísticas y culturales en apoyo al pueblo palestino y para exigir un alto a la guerra en Gaza; así como el fin de la ocupación de los territorios palestinos y la ruptura de relaciones con el gobierno que fomenta y perpetúa las agresiones en Medio Oriente.

Observaciones: No se descarta se sumen en apoyo otros colectivos estudiantiles

Consejo de Representantes Estudiantiles de la Facultad d Estudios Superiores Cuautitlán

Hora: 12:00

Demanda: “Metro popular”, por una tarifa preferencial y el derecho a una movilidad digna para todos los estudiantes

Organizaciones en apoyo: Frente de la Juventud Comunista en el Valle de México

Observaciones: Se prevé realicen la liberación de torniquetes y no se descarta se sumen en apoyo otras colectivas estudiantiles

Estudiantes Organizados de Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM

Hora: 14:00

Lugar: Estación “Universidad”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Av. Antonio Delfín Madrigal, Col. Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán.

Demanda: “Metro Popular”, para denunciar las deficiencias sistemáticas en la movilidad y seguridad del Sistema de Transporte Colectivo Metro; así como para exigir la gestión de alternativas de movilidad seguras, como rutas exclusivas de RTP y/o Trolebús, además en contra del despojo, el desplazamiento y la limpieza social previa a la “Copa Mundial de Fútbol de 2026”.

Actividades:

13:00 hrs. Se reunirán en la escultura “Los Bigotes”, ubicada en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, de donde caminarán hacia la estación “Universidad” para realizar su mitin y metro popular.

Organizaciones en apoyo: Comité Revolucionario Interuniversitario.

No se descarta realicen la liberación de torniquetes y la afectación de vialidades como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de sus demandas.

Asociación para la Atención Integral de la Fibromialgia México

Hora: 14:00

Lugar: Ángel de la Independencia

Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: Conmemoración del “Día Mundial de la Fibromialgia”, para sensibilizar sobre esta enfermedad crónica, fomentar la empatía hacia los pacientes, impulsar la investigación y mejorar su calidad de vida.

Actividades:

14:00 hrs. Segunda reunión de pacientes con fibromialgia.

16:00 hrs. Realizarán el encendido de color morado de los principales monumentos de la Ciudad de México.

Organizaciones en apoyo: Campaña de Girasol Discapacidades No Invisibles México e Instituto de las Personas con Discapacidad Ciudad de México.

Congreso Nacional Indígena

Hora: 16:00

Lugar: Secretaría de Gobernación

Abraham González No. 48, Col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc

Demanda: Exigen un alto a la guerra contra el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata y los pueblos originarios de la Montaña Baja de Guerrero; así como la identificación y sanción de los responsables materiales e intelectuales, incluyendo funcionarios públicos, revisión de la actuación y presunta responsabilidad del ejército mexicano en los ataques, el desplazamiento y la entrada del grupo delincuencial “Los Ardillos” a las comunidades y la desarticulación de este grupo criminal.

Consejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán y Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.

No se descarta se sumen en apoyo organizaciones sociales, colectivos solidarios y organismos en defensa de los derechos humanos.

Alas de Cristal, Corazón de Hierro

Venustiano Carranza

Hora: 15:30

Lugar: Cámara de Diputados

H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

Demanda: En el marco de la conmemoración del “Día Mundial de la Fibromialgia”, presentarán el foro “Hacia el reconocimiento integral de la fibromialgia”, para visibilizar la enfermedad desde el ámbito legislativo, buscando el reconocimiento integral de la misma.

Organizaciones en apoyo: FibroAmigos México, Visibilizando Fibromialgia, Manos en Movimiento, A.C. y Asociación de Editores, Periodistas Locutores, Artistas y Medios de Comunicación, A.C.

Aficionados del Club Deportivo Guadalajara

Hora: 17:00

Lugar: Estación “Revolución”, de la línea 2 del Sistema de Transporté Colectivo Metro.

Av. México-Tenochtitlan y Ponciano Arriaga, Col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Demanda: En apoyo al Club Deportivo Guadalajara aficionados realizarán un banderazo de aliento para reconocer el pase del equipo a la semifinal y brindar su respaldo previo al próximo encuentro.

Actividades:

17:00 hrs. Se reunirán en la Estación “Revolución” de donde se trasladarán al Hotel Camino Real Pedregal México ubicado en Periférico Sur No. 3647, Col. Héroes de Padierna, alcaldía La Magdalena Contreras, para iniciar sus actividades a las 19:30 hrs.

*bb