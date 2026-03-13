Habilitarán estacionamiento para operación de Uber y Didi cerca del AICM

El gobierno federal busca poner fin al conflicto de taxis concesionados con los de aplicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al establecer reglas claras de operación para los conductores de Uber y Didi respecto a la carga de pasaje en la terminal aérea.

La inconformidad de los taxis concesionados que trabajan en el AICM con la operación de los taxis por app llevó a la primera protesta del año el pasado miércoles, la cual incluyó bloqueos tanto a la Terminal 1 como a la 2, a fin de presionar a las autoridades para exigir medidas para impedir que se permita el abordaje en el aeropuerto.

Operativo en el AICM contra taxis por app Cuartoscuro

Autoridades de la Marina, que tienen a su cargo el AICM, entablaron una mesa de diálogo con los inconformes a fin de que cesaran en su protesta, la cual afectó a decenas de usuarios que tuvieron que llegar caminando para tomar sus vuelos. Las autoridades se comprometieron a reforzar los operativos de seguridad en la terminal aérea por parte de la Guardia Nacional contra la carga de pasaje en la terminal aérea por parte de los taxis de aplicación.

Taxis por app contarán con estacionamiento para operar en AICM

Ante esta tensión entre taxistas, el titular de la Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, sostuvo que aún trabajan en un acuerdo en el que haya un equilibrio entre las dos partes, pues reconoció que ambas tienen derecho a trabajar.

Operativo en el AICM contra taxis por app Cuartoscuro

"Hay un conflicto entre los taxis que están regulados en el aeropuerto con los taxis de aplicación. Definitivamente que los taxis que están en el aeropuerto concesionados tienen mayores gastos para operar que los que vienen de aplicación; sin embargo, también los de aplicación tienen derecho a trabajar", dijo el almirante durante la conferencia de presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Manzanillo, Colima.

El titular de la Marina dijo que tras reuniones con la Asociación de Taxistas Concesionados acordaron que se tomarán medidas para fijar reglas claras de operación para los taxis de aplicación y dejó claro que estos no pueden ir hasta la terminal aérea a recibir el pasaje; sin embargo, aseguró que se les darán facilidades.

Operativo en el AICM contra taxis por app Cuartoscuro

"Tenemos que encontrar un equilibrio, ya tuvimos reuniones con la Asociación de Taxistas Concesionados que están de acuerdo de que se tomen medidas para poner reglas de cómo operar con los taxis de aplicación y los taxis de aplicación que también no pueden ir hasta la terminal a recibir el pasaje, pero sí se les va dar algunas facilidades para que el usuario tenga también la opción de elegir, pero son acuerdos a los que tenemos que llegar para conciliar los dos intereses", comentó.

El almirante dijo que para avanzar en la conciliación entre ambas partes involucradas en el conflicto, los taxis por aplicación podrán recoger el pasaje en un estacionamiento que se está habilitando fuera de la zona federal.

Operativo en el AICM contra taxis por app Cuartoscuro

"Dentro de la modernización del aeropuerto hay un predio que tenía la Secretaría de la Defensa Nacional que está fuera de lo que es la zona federal y que ahora sería un espacio donde se puede, no exclusivamente para los taxis de aplicación, sino es un estacionamiento de corta estadía, donde se pueden poner", explicó.

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vjcm