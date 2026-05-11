Brugada aclara: Skatepark de San Antonio Abad se reconstruirá tras consenso

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que la demolición del skatepark de San Antonio Abad, ubicado sobre Calzada de Tlalpan, se realizó bajo consenso con las y los jóvenes que utilizan ese espacio, quienes acordaron su reconstrucción con mejores condiciones y mayor capacidad.

“Se demolió, pero antes se habló con los jóvenes y estuvieron de acuerdo con que así fuera para construir otro skatepark mejor, más grande y como los jóvenes lo pidieran. Nunca se hizo de manera impositiva. Así que estaremos construyendo otro skate justo para reemplazar el que había”, expresó la mandataria capitalina.

Brugada Molina destacó que las obras realizadas en la zona han contado con la participación de las y los usuarios del parque urbano, y subrayó que para su administración es fundamental impulsar el deporte y la participación juvenil en los proyectos de espacio público.

La titular del Ejecutivo local señaló que durante 2025 se construyeron 14 albercas semiolímpicas, 10 pistas de tartán para atletismo, 316 canchas de fútbol que abarcan más de 400 mil metros cuadrados, así como 30 canchas para diversas disciplinas deportivas y dos pistas de pump track. Además, indicó que se instalaron más de 14 rings de box y 14 gimnasios equipados, además de rehabilitarse dos skateparks.

En ese contexto, aseguró que la construcción de infraestructura deportiva continuará en distintos puntos de la capital para generar más espacios destinados a niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

“No nos dejemos contaminar por eso de que estamos acabando con la infraestructura; no nos dejemos guiar por comentarios que son falsos; por eso venimos aquí a decirles la realidad: queremos una capital deportiva y queremos que la Ciudad de México sea la más deportiva”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, explicó que las obras relacionadas con la construcción de la Calzada Flotante sobre Tlalpan evidenciaron la relevancia del skatepark como punto de reunión para jóvenes y deportistas, por lo que se planteó la propuesta de mejorar sus instalaciones.

“Instalamos las mesas de trabajo desde la semana pasada y hoy en la mañana la Secretaría de Obras y los jóvenes mostramos los primeros esbozos de lo que sería la nueva pista de skatepark, de aquí del Parque Elevado”, indicó.

El funcionario añadió que incluso se buscará a la empresa que construyó el skatepark original para que participe en la asesoría y desarrollo del nuevo proyecto que se ubicará bajo el Parque Elevado en San Antonio Abad.

La Secretaría de Obras y Servicios informó que la intervención en el área fue necesaria para avanzar en las obras de transformación de Calzada de Tlalpan y en la integración del proyecto del Parque Elevado, al tiempo que reiteró el compromiso de reconstruir el skatepark con una integración orgánica a la nueva infraestructura urbana y garantizar su permanencia para el uso de la ciudadanía.