Comienzan las sanciones contra conductores de plataformas digitales en el AICM

Con sanciones económicas que van de las 500 a las 700 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre cinco mil 865 y ocho mil 211 pesos, ayer inició la aplicación formal de infracciones contra conductores de plataformas digitales, como Uber o Didi, que recogen pasaje en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

A poco más de una semana del arranque del operativo el 13 de marzo, la Guardia Nacional (GN) endureció las acciones y comenzó a sancionar directamente a los choferes que operan en zona federal sin concesión.

Tan sólo en la primera jornada de multas, al menos 12 operadores fueron infraccionados y sus vehículos remitidos al corralón.

El oficial Macías, encargado del operativo, explicó que se otorgó un periodo de tolerancia previo a las multas.

Se dio una semana de gracia para informarles que serían infraccionados. A partir de hoy ya se aplica la sanción conforme a la ley”, indicó en entrevista.

Aclaró que los conductores de Uber y Didi no son detenidos, pero sí se les levanta la infracción correspondiente y su unidad puede ser retirada de circulación, conforme indica el reglamento de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

No hay detención de la persona, únicamente es la infracción administrativa al vehículo y, en su caso, el traslado al corralón”, precisó a Excélsior.

Las autoridades federales extendieron la supervisión a los taxis concesionados del aeropuerto para verificar que respeten las tarifas autorizadas y cuenten con documentación en regla.

Así como ellos piden que se les respete su trabajo, también deben cumplir con la normatividad. Si detectamos cobros excesivos o falta de documentos, también se les sanciona”, señaló el oficial.

Esto se aplica de manera imparcial, si no, estaríamos dando ventajas a unos sobre otros y los afectados serían los usuarios”.

Para minimizar la afectación al usuario cuando una unidad de plataforma es detenida, el AICM ofrece traslado gratuito a su destino mediante taxis autorizados.

Son libres de elegir otro servicio, pero alcanzamos un convenio con el Aeropuerto y se está brindando apoyo para que lleguen a su destino sin costo, para que desistan de solicitar el servicio (de plataformas digitales)”, explicó.

El operativo responde a las exigencias de taxistas concesionados, quienes han denunciado competencia desleal por parte de las plataformas digitales.

La autoridad recordó que se habilitaron dos bahías de carga para plataformas digitales fuera de la zona federal: en la Puerta 1, cerca del acceso a la estación Terminal Aérea de la Línea 5 del Metro, y en la Puerta 10, en una zona aledaña a dicha salida.

El martes, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los taxis concesionados y los vehículos de aplicación digital podrían convivir en las terminales aéreas.

Explicó que, si bien los taxistas pagan derechos para operar en los aeropuertos, sus tarifas deben ser revisadas.

CONFUSIÓN ENTRE VIAJEROS

A pesar de las opciones para usar el servicio de Uber, la confusión persiste.

Un grupo de ciudadanos de origen asiático, que viajan a la CDMX por negocios, narró en inglés su frustración tras esperar más de media hora tres Uber.

Los visitantes aseguraron no entender el motivo de la demora ni las restricciones actuales del aeropuerto, evidenciando las fallas en la comunicación para el turismo internacional.

UBER

• No pueden recoger pasaje en zona federal, sólo en las bahías permitidas en la Puerta 1 y 10.

• Si cargan pasaje, se les aplica la multa de 500 a 700 UMAS y el envío al corralón.

TAXISTAS SE CAPACITAN EN TURISMO

Taxistas de la Ciudad de México anunciaron que han iniciado un proceso de profesionalización con el objetivo de brindar un servicio de excelencia a los miles de turistas que visitarán la capital durante el Mundial de Futbol.

¿Quién será la primera persona con la que ese visitante cruce palabra al salir del aeropuerto o de su hotel? No será un funcionario ni un organizador, será un taxista”, afirmó Roberto Rosales, presidente del Consejo del Taxi, al destacar el papel crucial del gremio como el primer contacto de los extranjeros con el país.

La capacitación se centró en ejes fundamentales como marketing turístico, hospitalidad y cultura general, con el fin de que los operadores se conviertan en promotores de la capital.

Un embajador no sólo traslada personas, un embajador conoce su historia, guía al visitante, garantiza su seguridad y ofrece la mejor versión de su tierra”, indicó.

Por eso, nos hemos tomado la profesionalización con una seriedad absoluta. No sólo hemos asistido a cursos, nos hemos graduado en hospitalidad”.

-Jonás López

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