Greenpeace despliega manta en Bellas Artes contra proyecto Perfect Day

Greenpeace México desplegó una gran manta sobre andamios frente al Palacio de Bellas Artes para preguntarle a la Semarnat y su titular Alicia Bárcena, ¿Cuál será su decisión en Mahahual, Quintana Roo?, con la construcción del megaproyecto Perfect Day de la naviera Royal Caribbean. ¿Toboganes o protección ambiental?

Representantes de Greenpeace México frente al Palacio de Bellas Artes Greenpeace México

La organización ambientalista advirtió a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que está a punto de tomar una decisión que podría definir el futuro ecológico de la Selva Maya al sur de la Península de Yucatán.

Greenpeace México desplegó una gran manta sobre andamios frente al Palacio de Bellas Artes Greenpeace México

Devastación, una tragedia

Greenpeace México desplegó una gran manta sobre andamios frente al Palacio de Bellas Artes Greenpeace México

Greenpeace México convirtió uno de los recintos culturales más emblemáticos del país, Bellas Artes, en un escenario simbólico para advertir a las autoridades ambientales, que la devastación es una tragedia cultural, climática y territorial para México.

"El proyecto Perfect Day contempla cimentaciones profundas, alteración de manglares y riesgos para el sistema kárstico y el acuífero del que depende Mahahual", indicó.

Perfect Day, La Decisión

La mañana de este martes 12 de mayo, un equipo de seis activistas entrenados para esta intervención, escalaron los andamios colocados frente a la fachada del Palacio de Bellas Artes, para desplegar una gran manta donde se podía leer: “Semarnat Presenta: Perfect Day, La Decisión". Toboganes o protección ambiental, esa es la cuestión".

De acuerdo a Greenpeace México, con esta decisión, el gobierno mexicano, a través de la Semarnat, definirá si se favorece la protección de la Selva Maya o se siguen abriendo las puertas a la afectación de ecosistemas clave en el sur de Quintana Roo.

Greenpeace México desplegó una gran manta sobre andamios frente al Palacio de Bellas Artes Greenpeace México

En Mahahual interactúan manglares con especies en peligro de extinción como el jaguar, la tortuga blanca, y ecosistemas de arrecifes.

"Realizamos esta intervención para advertir que esta 'tragedia' ambiental aún puede evitarse y por eso hacemos un llamado para que México ponga sus ojos sobre esta decisión. La pregunta que hoy enfrenta la Semarnat es simple: ¿va a proteger la Selva Maya o va a autorizar un parque de toboganes sobre un ecosistema frágil?”, cuestionó Carlos Samayoa, coordinador de la campaña México al grito de ¡Selva!, de la organización ambientalista.

Greenpeace México sostiene que la Semarnat no puede actuar únicamente como una ventanilla de permisos, porque tiene la responsabilidad legal y moral de proteger uno de los ecosistemas más importantes del país.

Greenpeace México desplegó una gran manta sobre andamios frente al Palacio de Bellas Artes Greenpeace México

"Es por ello que desde Greenpeace México reiteramos la exigencia de que la Semarnat haga efectivo el principio precautorio, rechace el megaproyecto y trabaje en orientar iniciativas que prioricen la restauración y protección de la Selva Maya.

A su vez, hacemos un llamado a la ciudadanía para que se sume a esta exigencia y vigile de cerca la decisión de la Semarnat que definirá de manera importante el futuro del territorio de Mahahual, sus ecosistemas y su comunidad local.

Enfatizamos que no se trata sólo de un parque turístico, sino de la posibilidad de abrir el sur de Quintana Roo al mismo modelo de desarrollo que ha causado daños irreversibles en otras zonas de la Península de Yucatán, explotadas bajo el modelo de turismo masivo", destacó Carlos Samayoa.

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