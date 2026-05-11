Aguacero provoca inundaciones y arrastra vehículos en el sur poniente de CDMX

Un aguacero azotó este lunes la zona sur poniente de la Ciudad de México y provocó bajadas de agua en vialidades como las carreteras Picacho-Ajusco, México-Cuernavaca y México-Toluca, así como inundaciones en bajopuentes y vialidades que arrastraron o dejaron vehículos varados.

Las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Tlalpan, Milpa Alta y Xochimilco se vieron afectadas por las lluvias.

Para las 21:00 horas, la mayor acumulación de lluvia se había registrado en el pueblo de San Bartolo Ameyalco, donde habían caído 54.25 milímetros (mm) de lluvia o 54.25 litros por metro cuadrado.

En la colonia Torres de Padierna, en Tlalpan, se registraron 51.75 mm; en la colonia Olivar de los Padres, en Álvaro Obregón, 42.25 mm; en San Salvador Cuauhtenco, en Milpa Alta, 41 mm; en la colonia La Concepción, en La Magdalena Contreras, 40 mm, y en Topilejo, Tlalpan, 34.75 mm.

El Heroico Cuerpo de Bomberos había atendido 10 árboles caídos, 10 postes caídos, ocho encharcamientos tan solo en la alcaldía Tlalpan y cuatro cortocircuitos.

A las 21:00 horas, la alcaldía Álvaro Obregón reportó que la presa Becerra había aumentado su nivel y existía riesgo de desbordamiento.

En redes sociales se difundieron imágenes de la lluvia que generó bajadas de agua en la zona de Puerta Santa Fe, en Cuajimalpa.

También la carretera Picacho-Ajusco, en Tlalpan, presentó corrientes de agua y un encharcamiento en el bajopuente de Periférico.

Se publicaron videos en los que se observa cómo vehículos y motocicletas tuvieron dificultades para avanzar entre las corrientes. Incluso, un automóvil y una motocicleta fueron arrastrados por el agua.

En el bajopuente de Periférico quedó varada una unidad de carga.

El retorno de la caseta de la México-Cuernavaca se inundó, mientras que avenida Insurgentes Sur, a la altura de la estación La Joya del Metrobús, también presentó afectaciones.

Calles de la zona de Ajusco Medio, en Tlalpan, se inundaron. En la calle Tekal quedaron varados dos vehículos.

A las 20:30 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantenía la alerta roja por lluvias fuertes de hasta 70 mm en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Tlalpan.

Asimismo, permanecía la alerta amarilla por lluvias de hasta 29 mm para Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Los aguaceros en la capital fueron provocados por un canal de baja presión e inestabilidad en altura originada por el paso de la corriente en chorro subtropical, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La lluvia también afectó municipios mexiquenses como Ecatepec y Tecámac.

Para este martes se esperan lluvias de hasta 50 mm, descargas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico del SMN.