Sofocan llamas en zona de la Merced tras 7 horas de terrible incendio

Luego de unas siete horas, los cuerpos de emergencia lograron extinguir el incendio en calles cercanas a La Merced y frente al Mercado Sonora en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

El caos vial Especial

Aunque no se habían reportado personas lesionadas, se quemaron unos 100 puestos semifijos y resultaron afectados, al menos, cuatro edificios del polígono formado por las calles Adolfo Gurrión, Rosario, Juan Cuamatzin y Fray Servando Teresa de Mier, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Así la zona del siniestro Especial

Inmuebles destrozados

“Según el reporte oficial, un edificio de planta baja y tres niveles registró afectaciones en su totalidad; uno más con planta baja y cinco niveles tuvo daños en tres de ellos; un tercer inmueble con planta baja y cuatro niveles reportó destrozos en dos de ellos; y un último con planta baja y cinco niveles con afectaciones en tres de ellos”, indicó el Gobierno de la Ciudad de México en una ficha informativa.

Así la zona del siniestro

Para acceder a los pisos superiores, los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos utilizaron escaleras telescópicas.

Evacuaron a 200 personas

Además, fue necesaria la evacuación de unas 200 personas de inmuebles cercanos.

Así la zona del siniestro

El incendio fue reportado alrededor de las 22:18 horas del martes y el director de los bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, indicó a las 04:44 horas del miércoles que habían logrado apagar el fuego y realizaban trabajos de remoción y enfriamiento.

“Informo que el fuego ha sido extinguido y continuamos con labores de remoción y enfriamiento”, indicó en su cuenta de X.

Así la zona del siniestro

El incendio arrasó mercancías como adornos para fiestas, artículos de madera, plásticos, entre otras, que se vendían principalmente en los puestos semifijos.

En videos difundidos en redes sociales también se alertó de explosiones parecidas a la quema de pirotecnia.

Atendieron la emergencia dependencias como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Guardia Nacional, diferentes alcaldías, entre otras.

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