Circuito Interior, la vialidad con más hechos de tránsito

El Circuito Interior se consolidó como la vialidad con mayor número de siniestros viales en la Ciudad de México durante 2025.

De acuerdo con el Reporte trimestral de Hechos de tránsito octubre-diciembre 2025, intersecciones y tramos de esta arteria ocuparon cuatro de los cinco primeros lugares con más incidentes registrados el año pasado.

El punto más crítico fue el entronque con avenida Jesús Galindo y Villa y Bulevard Puerto Aéreo, donde se contabilizaron 97 siniestros.

Le siguieron el cruce con calzada de Guadalupe, con 81 hechos; luego Circuito Interior y Parque Vía con 79 incidentes viales; Eje 6 Sur en su tramo Avenida de las Torres, con 73, y Circuito Interior y Oceanía, con 67 siniestros.

En total, el Circuito Interior acumuló 324 siniestros viales durante el año.

CRISIS POR PEDRADAS

A la siniestralidad habitual se sumó una crisis de seguridad durante enero y febrero de 2025, provocada por personas que arrojaban piedras a los vehículos en tránsito.

Esta situación derivó en diversos accidentes, el más grave ocurrido en febrero, cuando un conductor de 48 años falleció tras impactar contra un muro de contención luego de que una piedra destrozara su parabrisas.

Al menos otros ocho vehículos resultaron dañados por este modus operandi.

Tras la implementación de operativos, las autoridades detuvieron a dos personas en situación de calle como presuntos responsables.

Actualmente, el mantenimiento de esta vía opera bajo un contrato de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) de aproximadamente 700 millones de pesos anuales, vigente hasta 2027.

PUNTOS CRÍTICOS

El reporte también identifica otros puntos de alta peligrosidad en la metrópoli.

En el Anillo Periférico destacan los cruces con Canal de San Juan y Zaragoza, así como el entronque con Calle 7, ambos con 59 siniestros, y la intersección con Luis Méndez, con 54.

Paseo de la Reforma registró 56 percances, tanto en su cruce con Avenida Hidalgo como en Sevilla, respectivamente.

Otras zonas de riesgo incluyen calzada Ignacio Zaragoza y Batallón de Zacapoaxtla, con 54 incidentes; Barranca del Muerto y Revolución, con 52, y el cruce de Viaducto y Cuauhtémoc, con 51.

Durante 2025, la CDMX reportó un total de 76 mil 456 siniestros viales, los cuales dejaron un saldo de 424 personas fallecidas y 31 mil 741 lesionadas.

Las estadísticas oficiales subrayan la brecha de género en la mortalidad vial, ya que ocho de cada diez personas que perdieron la vida en estos eventos fueron hombres.