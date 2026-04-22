Cuestionan protocolos de búsqueda de la FGJCDMX tras feminicidio de Edith

El feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar evidencia la urgencia de auditar los protocolos de búsqueda de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y erradicar la violencia institucional que obstaculiza la justicia, señaló Armando Vargas, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa.

En entrevista con Excélsior, el doctor en Ciencia Política señaló que el Estado no sólo carece de capacidad para actuar frente a evidencias claras, sino que parece obstaculizar las investigaciones.

El caso de Edith Guadalupe viene a señalar que hay violencia institucional, particularmente contra las mujeres: el Estado no sólo no tiene capacidad de actuar frente a evidencias, sino que directamente parece obstaculizar la investigación por la corrupción (...) y, si ya la fiscal salió a decir que sí se tardaron (en investigar), se tienen que revisar y mejorar los protocolos”, apuntó el especialista, en alusión a que la familia de la víctima aportó la ubicación de la joven el mismo miércoles de su desaparición, pero la autoridad actuó hasta el viernes, tras el cierre de avenida Revolución.

Vargas calificó de “profundamente criminalizador” y “anacrónico” el esquema de esperar plazos prolongados para investigar. “Si ya tenían indicios de un probable hecho ilícito, la Fiscalía tiene que proceder de inmediato, porque lo de las 72 horas es profundamente criminalizador y puede derivar en un asesinato, es anacrónico”, indicó.

Nuevo protocolo de búsqueda en CDMX debe fometar confianza en la denuncia

Consideró que el nuevo protocolo debe incluir candados para evitar la revictimización y fomentar la confianza en la denuncia, ya que el patrón recurrente en los casos de violencia contra las mujeres es la desconfianza institucional frente a las familias de las víctimas.

Para este diagnóstico, propuso una mesa de trabajo donde participen colectivos de búsqueda, académicos y autoridades de seguridad y gobierno.

A pesar de que la Fiscalía centra su acusación en el guardia Juan Jesús “N”, el especialista insistió en que no deben descartarse otras líneas de investigación, específicamente el delito de trata de personas.

Cronología del caso del feminicidio de Edith Gudalupe

15 de abril de 2026: Edith Guadalupe, de 21 años, salió de su domicilio en la colonia Magdalena Atlazolpa, alcaldía Iztapalapa. Se dirigía a una supuesta entrevista de trabajo que localizó mediante redes sociales. Se trasladó en un mototaxi de aplicación y alcanzó a enviar su ubicación en tiempo real a su madre antes de perder contacto.

16 de abril de 2026: Ante la falta de respuesta de las autoridades, familiares y amigos realizaron un bloqueo en la Avenida Revolución, a la altura de la calle Rubens, exigiendo la búsqueda de la joven en el edificio marcado con el número 829, donde marcaba su última ubicación.

17 de abril de 2026:

Mañana: Elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina ingresaron al inmueble en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez.

Hallazgo: El cuerpo de Edith fue localizado en el sótano del edificio, oculto en una bolsa.

Detención: Esa misma noche fue detenido Juan Jesús “N”, de 24 años, quien trabajaba como vigilante del edificio desde hacía tres meses.

20 de abril de 2026: La fiscal Bertha Alcalde Luján confirmó que la causa de muerte fue una agresión con un desarmador encontrado en la caseta de vigilancia, donde también se hallaron manchas hemáticas

Por Mauricio Alvarado.

*mcam