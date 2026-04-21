Manifestantes derriban vallas y se enfrentan con funcionarios en el Zócalo

Integrantes del Movimiento de Vivienda Sin Techo protagonizaron una trifulca este martes en la plancha del Zócalo capitalino.

Con jaloneos y empujones, derribaron las vallas metálicas que resguardaban los stands del programa Zócalo Ciudadano, que lleva a cabo cada semana la Jefa de Gobierno en la plancha de la Constitución.

Los manifestantes demandaban ser escuchados por las autoridades.

Señalaron que llegaron desde las 15:00 horas, pero tres horas después seguían esperando ser atendidos para plantear sus demandas relacionadas con vivienda.

Por ello, intentaron ingresar al acto oficial que se desarrollaba sobre la avenida 20 de Noviembre, lo que derivó en momentos de tensión y empujones con personal del gobierno capitalino encargado del resguardo del acceso.

Tras los hechos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al primer cuadro de la ciudad para reforzar la seguridad y contener la confrontación.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni detenidas por estos hechos.

*DRR*