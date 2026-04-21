Hallan sin vida a exreina de belleza en Polanco; investigan feminicidio

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México investiga bajo el protocolo de feminicidio la muerte de la exreina de belleza de Baja California Carolina Flores, cuyo cuerpo fue hallado al interior de un departamento en Polanco, Miguel Hidalgo.

La mujer de 27 años habría sido asesinada el 15 de abril pasado, pero fue hasta un día después que las autoridades de la Ciudad de México tomaron conocimiento del hecho y acudieron al edificio marcado con el número 14 de la calle Edgar Alan Poe.

Según las primeras diligencias, el esposo de la víctima, Alejandro "N", señaló a su propia madre, Erika María "N" de haberla asesinado a balazos mientras los tres estaban presuntamente en el inmueble.

El cadáver ingresó el 17 de abril al Incifo y ese mismo día fue entregado a sus familiares.

El cuerpo de la víctima presentaba al menos 10 impactos de bala, distribuidos en el cráneo y tórax. El cadáver ingresó el 17 de abril al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) y ese mismo día fue entregado a sus familiares.

El Ministerio Público inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, misma que sigue siendo integrada con elementos para determinar como se desarrollaron los hechos en los que perdió la vida la joven.

Autoridades consultadas señalaron que elementos de la Policía de Investigación (PDI) tiene asegurada una arma de fuego que fue hallada en el departamento y que está siendo analizada para ver si coincide con el calibre que fue hallado en la víctima mortal.