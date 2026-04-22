'Ahorcada' la México-Cuernavaca rumbo a CDMX por volcadura de camión

La mañana de este miércoles 22 de abril un pesado camión se volcó a la altura del kilómetro 45 de la autopista México-Cuernavaca en la zona de Parres, con dirección a la Ciudad de México ya dentro de la alcaldía Tlalpan.

Debido a esta emergencia la circulación fue cerrada lo que ha provocado un terrible embotellamiento sobre todo por la hora pico en que ocurrió el percance.

El pesado camión iba cargado con mangos lo que además motivó a los locales a realizar actos de rapiña, llevándose cajas y bolsas a reventar con mangos.

Caminos y Puentes Federales señaló en sus redes sociales que por seguridad de las personas usuarias, se desvía el tránsito vehicular hacia carretera libre a la altura del km 53 (poblado de Tres Marías).

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