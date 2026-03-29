Sanciona alcoholímetro a 164 conductores previo a Semana Santa

Entre el 27 y 28 de marzo fueron sancionados durante el alcoholímetro 164 conductores quienes fueron enviados al centro administrativo El Torito y 162 vehículos remitidos al corralón.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementa el programa Conduce Sin Alcohol Semana Santa. Entre el 28 y 29, personal de la dependencia aplicó 27 mil 204 pruebas AlcoStop (ambiente interior del vehículo) y 462 pruebas de alcoholemia (aire espirado).

“164 conductores superaron el límite permitido y 162 vehículos fueron remitidos a un depósito vehicular”, indicó la SSC en una ficha informativa.

¿Cuáles son las multas y sanciones?

La sanción principal al dar positivo en el alcoholímetro es el arresto obligatorio en el Centro de Sanciones Administrativas, conocido como El Torito para hombres y La Vaquita para mujeres.

Entre 0.41 y 0.60 mg/l, el arresto dura de 20 a 24 horas.

Entre 0.41 y 0.60 mg/l, el arresto dura de 20 a 24 horas. Si el nivel supera 0.60 mg/l, la sanción puede alcanzar hasta 36 horas.

Este arresto no es conmutable, no puede pagarse ni ser sustituido por otra persona. El infractor debe cumplirlo personalmente.

Además del arresto, se aplica una multa de hasta 60 UMAs, equivalente a $6,788 pesos aproximadamente en 2025. Es importante subrayar que aunque se pague la multa, el arresto se cumple obligatoriamente, sin excepciones.

El automóvil del infractor es remitido al depósito vehicular, lo que implica cubrir: arrastre de grúa, días de resguardo y multas pendientes del vehículo.

fdm