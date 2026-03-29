Con Domingo de Ramos da inicio la representación del viacrucis en Iztapalapa

La Representación 183 del Viacrucis de Iztapalapa arrancó este Domingo de Ramos con una de las escenificaciones más emblemáticas de la Semana Santa en México, marcada este año por su reciente reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.

Cientos de personas se congregaron desde tempranas horas para presenciar el inicio de esta tradición que, tras más de 180 años de historia, reafirma su relevancia como una de las expresiones religiosas y culturales más significativas del país.

El Viacrucis de Iztapalapa representa un fenómeno social y cultural que combina devoción popular, identidad comunitaria y representación escénica. Las calles de la alcaldía se transforman en un escenario donde se recrean los momentos más representativos de la Pasión de Cristo.

El reconocimiento otorgado en diciembre de 2025 por la UNESCO consolida esta tradición como un referente mundial, destacando su continuidad histórica y la participación activa de la comunidad.

Viacrucis de Iztapalapa marcado este año por su reciente reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Especial

Dan vida a la Pasión de Cristo

En esta edición, Arnulfo Morales interpreta a Jesucristo. Se trata de un médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien asumió el papel central de la representación.

Por su parte, Erika Morales encarna a la Virgen María. En total, 130 habitantes participan como actores principales, mientras que alrededor de 600 personas integran los contingentes que representan a romanos, hebreos y mujeres santas.

La representación incluye las 18 estaciones del Viacrucis, desarrolladas con alto nivel de realismo, lo que genera una fuerte conexión emocional con el público.

En esta edición, Arnulfo Morales interpreta a Jesucristo. Se trata de un médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especial

Inicio de la Semana Santa con alto impacto social

El Domingo de Ramos marca el inicio formal de las celebraciones, con procesiones y dramatizaciones que han generado una amplia difusión en redes sociales, donde asistentes comparten imágenes y videos en tiempo real.

La participación masiva de familias, turistas y fieles refuerza el carácter colectivo de esta tradición, que combina elementos religiosos con un fuerte componente cultural.

Calendario de actividades: del 29 de marzo al 5 de abril

Las celebraciones de la Semana Santa 2026 en Iztapalapa se desarrollan bajo un calendario estructurado que concentra los momentos clave de la representación.

El 29 de marzo, Domingo de Ramos, da inicio a las actividades con la escenificación inicial. Las representaciones continúan durante la semana, alcanzando su punto culminante el Viernes Santo, el 3 de abril, con las estaciones finales del Viacrucis.

El Sábado Santo, 4 de abril, se dedica a los preparativos simbólicos de la resurrección, mientras que el Domingo de Resurrección, 5 de abril, cierra las celebraciones con procesiones de carácter festivo.

El Viacrucis de Iztapalapa no solo es una manifestación religiosa, sino también un patrimonio vivo que articula memoria, identidad y comunidad. Su permanencia a lo largo de generaciones y su reciente reconocimiento internacional lo posicionan como uno de los eventos más relevantes de la cultura mexicana.

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