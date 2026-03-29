Movilidad en la CDMX libra prueba de fuego rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA

La movilidad en la Ciudad de México pasó una prueba crucial en el marco de la reinauguración del Estadio Banorte y rumbo a la Copa FIFA 2026.

Las autoridades apostaron desde hace semanas por realizar un plan de movilidad para garantizar las rutas y el tránsito rumbo al Mundial de Futbol, por lo que el partido de ayer funcionó como ensayo para los cinco partidos que se disputarán en la capital del país.

En el balance que el gobierno capitalino hizo de la jornada de este sábado, indicó que poco más de 45 mil aficionados que recorrieron la llamada “última milla” bajo un esquema de transporte gratuito, filtros de seguridad y control de accesos.

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En la estrategia, miles de aficionados lograron desplazarse hacia el Coloso de Santa Úrsula, a pesar de las protestas realizadas por diversos colectivos, en distintos puntos de la ciudad.

Una de ellas estuvo encabezada por madres buscadoras, quienes se movilizaron rumbo al recinto deportivo, exigiendo atención a la crisis de personas desaparecidas en el país.

Aficionados acudieron al Coloso de Santa Úrsula con porras masivas, música, baile y hasta bengalas.

Además, la fiesta mundialista quedó ensombrecida por la muerte de un aficionado que, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se encontraba en estado de ebriedad. El suceso se dio cuando el joven de 27 años intentó descender del segundo al primer nivel brincando por la parte externa.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que “se activaron los protocolos adecuados para una situación de accidente” y desde el FanFest en el Zócalo lamentó el deceso y expresó su solidaridad con la familia.

En tanto, en Periférico Sur se disputó una cascarita en la que los “jugadores” mostraron su descontento contra el Mundial que se realizará en junio próximo, así como el rechazo a la gentrificación.

Y al grito de consignas como “Clara Brugada devuelve a la manada”, un grupo de animalistas pidió justicia para el Refugio Franciscano.

A las inmediaciones del Estadio Banorte también llegaron manifestantes proPalestina.

Ya en interiores, la vibra creció mientras el balón rodaba y durante el medio tiempo del partido, con un espectáculo que incluyó fuegos artificiales. Entre los presentes también hicieron eco las quejas por grietas en las gradas o las fallas que hubo en el sistema de pago cashless.

Un joven de 27 años falleció dentro de la sede deportiva, luego de caer desde el segundo nivel de la zona de palcos, informó la Policía.

Un muerto y protestas en reapertura del Estadio Banorte

La reinauguración del Estadio Banorte para el encuentro amistoso entre México y Portugal se vio ensombrecida por la muerte de un aficionado y complicaciones operativas que pusieron a prueba la modernización del inmueble.

Un joven de 27 años perdió la vida la tarde de ayer tras caer desde el segundo nivel de la zona de palcos.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el hombre, presuntamente en estado de ebriedad, intentó brincar por la parte externa hacia el primer nivel, lo que provocó una caída fatal hasta la planta baja.

Pese a la intervención inmediata de los paramédicos en el sitio, el aficionado falleció en el lugar, obligando a las autoridades a iniciar investigaciones periciales en la jornada inaugural.

Desde el FanFest instalado en el Zócalo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, lamentó la muerte y expresó su solidaridad con la familia durante el medio tiempo del encuentro que concluyó con empate a cero.

Brugada afirmó que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) ya realiza las investigaciones correspondientes y señaló que se trató de una “situación inesperada” debido a las condiciones en las que el joven se encontraba, descartando que el incidente estuviera relacionado con fallas en la organización.

Hay protocolos en general para este tipo de eventos, pero esto fue una situación que se dio por las condiciones en las que él estaba”, explicó.

Al ser cuestionada sobre las medidas de prevención y si se cuenta con un protocolo para atender este tipo de incidentes, sostuvo que existen mecanismos de actuación, sin especificar de qué tipo.

Pese a lo ocurrido, calificó como positivo el operativo implementado, asegurando que se trató de un “ensayo exitoso rumbo al Mundial” en materia de movilidad y vigilancia.

La FGJ informó que se abrió una carpeta de investigación y ya se analizan las cámaras de videovigilancia y testimonios para reconstruir la mecánica de los hechos.

El protocolo de necropsia de ley permitirá establecer con certeza la causa de muerte y las condiciones físicas de la persona.

Los primeros reportes precisan que el joven intentó descender del segundo al primer nivel por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta el estacionamiento, perdiendo la vida de forma inmediata

Tras meses de obras, se retomó el servicio del Tren Ligero en la estación Taxqueña con la modalidad de dos trenes acoplados.

Jornada rumbo al partido México vs. Portugal

Previo al partido, el ambiente estuvo lleno de contraste en las inmediaciones del coloso y en distintos puntos de la capital.

Por un lado, la emoción de los aficionados inundó calzada de Tlalpan con porras masivas, música, baile y hasta bengalas; por otro, grupos de colectivos, como animalistas, integrantes de la comunidad 4:20, activistas proPalestina y madres buscadoras se manifestaron frente a la sede deportiva.

Queremos decirles que como madres buscadoras que no se juegue con nuestro dolor, porque, mientras adentro celebran, afuera lloramos la ausencia de uno de nuestros hijos”, apuntó Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí, joven desaparecida desde julio de 2025.

Esto un día después de que el gobierno federal informó que actualmente hay 132 mil 534 personas desaparecidas en el país.

Cerca de este estadio, motivo de alegría y celebración, han desaparecido más de 300 personas. A menos de 15 kilómetros de aquí, en la montaña del Ajusco, un lugar de recreación está plagado de criminales”.

En Periférico Sur, colectivos en contra de la gentrificación se manifestaron con una cascarita de futbol.

Manifestantes arman cascarita sobre Periférico Sur

Al mismo tiempo, en Periférico Sur, a la altura del Centro Cultural Ollin Yoliztli, colectivos como la Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina, del movimiento por la jornada de 40 horas y de No a la Gentrificación realizaron cortes y una cascarita de futbol en protesta y atención de las autoridades, mientras 200 elementos antimotines permanecían en espera de indicaciones.

Los inconformes permanecieron en carriles laterales hacia el oriente de la ciudad, gritando consignas, portando pancartas y banderas de Palestina.

La logística también generó molestia entre residentes y comerciantes.

Vecinos de Santa Úrsula lamentaron que los cortes viales les afectaron.

Por una parte está bien para toda la gente que va a venir, pero pues, por otra, nos pasa a afectar a los que vivimos aquí”, destacó un habitante de la zona.

En tanto, locatarios acusaron una caída en sus ventas por las vallas.

Somos un negocio que vendemos herramientas (...) sí nos ha afectado bastante”, detalló Lucía García, empleada de una ferretería.

Mientras que comerciantes ambulantes señalaron dificultades por los decomisos de mercancía.

Nos quitan las cosas y ya no nos la devuelven y entonces no nos dejan trabajar”, apuntó Berenice Zanabria, vendedora que acudió desde Chalco.

En cuanto al transporte, aunque el Servicio de Transportes Eléctricos habilitó trenes acoplados en el Tren Ligero para ofrecer mayor capacidad, los usuarios reportaron momentos de desesperación por la saturación del sistema.

Fallas al interior del Estadio Banorte en el tema de cashless

Finalmente, el Estadio Banorte pasó en cuestión de minutos de presumir su modelo cashless a exhibir sus primeras grietas.

Pese a anunciarse que el inmueble operaría sin efectivo mediante tarjetas de prepago y códigos QR, fallas en la red WiFi dejaron las terminales inutilizables.

Simpatizantes del Refugio Franciscano fueron parte de los colectivos que se manifestaron frente al recinto deportivo

Ante la presión de las filas y las transacciones fallidas, el efectivo terminó permitiendo la operación comercial.

Además, hubo quejas de que no se veía en las primeras filas de butacas de la parte de abajo.

Operativo Kukulcán: Gobierno de la CDMX reporta “saldo blanco”

A pesar de la muerte de un aficionado en el Estadio Banorte, el gobierno capitalino informó que el Operativo Kukulcán concluyó con un “saldo favorable”.

La jornada, enmarcada por el partido amistoso entre México y Portugal, movilizó a poco más de 45 mil aficionados que recorrieron la llamada última milla bajo un esquema de transporte gratuito, filtros de seguridad y control de accesos que sirvió como ensayo rumbo al Mundial de Futbol 2026.

En cuanto a las cifras de movilidad y transporte público, las autoridades detallaron que el Trolebús trasladó a 13 mil 500 usuarios con 120 unidades; la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) movilizó a ocho mil 500 personas con 123 unidades, mientras que el Tren Ligero registró una afluencia de 23 mil 968 pasajeros.

La estación Taxqueña del Metro reportó un flujo adicional de 85 mil 680 personas, aunque se precisó que esta cifra no estuvo vinculada exclusivamente al evento deportivo.

En materia de prevención vial, se aplicaron 537 pruebas del programa Conduce Sin Alcohol, tanto en el perímetro del estadio como en vías aledañas.

Sin embargo, el dispositivo no estuvo exento de violencia.

En el Zócalo, donde cerca de diez mil personas se dieron cita para el FanFest, personal de la Secretaría de Gobierno se enfrentó a golpes con comerciantes indígenas durante un operativo para retirar puestos ambulantes del circuito peatonal; el saldo de la gresca fue de dos mujeres lesionadas.

Por Hilda Castellanos.

*mcam