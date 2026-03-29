Bomberos atienden siniestros viales e incendios de automóviles en CDMX

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendió la madrugada y mañana de este domingo varios siniestros viales o incendios de vehículos, que dejaron dos personas lesionadas que debieron ser trasladadas al hospital.

Cerca de las 03:00 horas, extinguieron el incendio de un automóvil en la colonia Bosques de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, pero no hubo lesionados.

Para las 06:40 horas, reportaron la atención de un incendio en la colonia Consejo Agrarista Mexicano en la alcaldía Iztapalapa en donde se quemó la cabina de una camioneta, pero no hubo heridos.

En la colonia Consejo Agrarista Mexicano en la alcaldía Iztapalapa en donde se quemó la cabina de una camioneta. Especial

A las 06:45 horas, los vulcanos atendieron un choque en calle Luis Delgado, colonia La Conchita Zapotitlán de la alcaldía Tláhuac el vehículo quedó a la orilla de un canal, tampoco se registraron lesionados.

Para las 08:00 horas en calle 11 de Abril, colonia 8 de Agosto de la alcaldía Álvaro Obregón, un vehículo se impactó contra el muro de contención, siniestro vial que dejó dos personas lesionadas quienes fueron trasladadas al hospital.

fdm