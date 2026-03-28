Clara Brugada lamenta muerte de joven en Estadio Banorte

La jefa de Gobierno Clara Brugada lamentó el fallecimiento de un joven tras caer desde la zona de palcos, previo al arranque del partido amistoso entre México y Portugal, con el que se reinauguró el Estadio Banorte.

“Es lamentable; mi solidaridad con su familia”, expresó la mandataria capitalina desde el Fan Fest instalado en el Zócalo, durante el medio tiempo del encuentro que concluyó con empate a cero.

Brugada afirmó que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Señaló que se trató de “una situación inesperada”.

Ya cuando cayó, lamentablemente falleció. Hay protocolos en general para este tipo de eventos, pero esto fue una situación que se dio por las condiciones en las que él estaba”, explicó, en referencia a que presuntamente el joven podría estar alcoholizado.

Protocolos de actuación

Al ser cuestionada sobre las medidas de prevención, si se cuenta con un protocolo para atender este tipo de incidentes, Clara Brugada sostuvo que existen mecanismos de actuación para eventos masivos, sin especificar de qué tipo.

Sin embargo, insistió en que el incidente no estuvo relacionado con fallas en la organización.

Sí hay protocolos en general para prevenir, pero esto fue una situación que se dio más por la situación en el que él estaba, en fin, que no tuvo que ver con algún otro tema”, recalcó.

Pese a lo ocurrido, Brugada calificó como positivo el operativo implementado alrededor del partido, aseguró que se trató de un “ensayo rumbo al Mundial”.

Aseguró que, a reserva de tener el balance oficial que se dará a conocer en los próximos días, la estrategia de movilidad, basada en el uso de transporte público, la vigilancia en vialidades y en accesos al estadio y la coordinación entre dependencias, fueron exitosos.

El balance es positivo en la organización; lamentamos profundamente este hecho, pero todo lo demás funcionó”, concluyó.

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