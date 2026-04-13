Detienen a sujeto tras riña en la colonia Centro de la CDMX

Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a un hombre de 36 años, señalado como probable responsable de lesionar con un arma punzocortante a otro sujeto durante una riña en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y República de Honduras, en la colonia Centro, donde los oficiales encontraron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica con visibles manchas de sangre.

Paramédicos del ERUM atendieron al lesionado, de 35 años, quien fue diagnosticado con una herida cortante de aproximadamente cinco centímetros en el fémur izquierdo, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica.

De acuerdo con el análisis de cámaras del C2 Centro, momentos antes la víctima sostuvo una pelea con otro sujeto, quien tras la agresión huyó del lugar.

Con las características obtenidas, los policías implementaron un operativo de búsqueda y lograron ubicar al probable responsable calles adelante, donde fue interceptado.

Durante la revisión, le aseguraron un cuchillo con mango de madera de aproximadamente 20 centímetros de largo.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Reproducir

Detienen a cuatro integrantes de célula de extorsionadores en la alcaldía Cuauhtémoc

La Secretaría de Seguridad Ciudadana ejecutó órdenes de aprehensión contra cuatro integrantes de una banda delictiva, entre ellos una mujer, dedicada a la extorsión contra unidades del transporte público en la alcaldía Cuauhtémoc.

En una primera diligencia, en las calles Doctor José María Vertiz y Doctor J. Navarro, en la colonia Doctores se logró la detención de Xavier Gohary "N" de 29 años de edad, quien cuenta con cuatro ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por Homicidio calificado en grado de tentativa y Robo en diferentes modalidades entre los años 2014 y 2022.

El segundo mandamiento judicial se registró en la calle Agustín Delgado, en la colonia Tránsito, donde policías capitalinos detuvieron a Erika Esveydi "N" de 26 años de edad, quien en 2025 fue detenida, acusada del delito de extorsión. Sin embargo, salió libre.

Xavier Gohary y Erika Esveidy fueron trasladados ante la autoridad que los requiere en un centro penitenciario de la Ciudad de México.

JCS