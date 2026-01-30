Refugio Franciscano gana batalla a Fundación Haghenbeck y recupera predio

El conflicto entre el Refugio Franciscano y la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama continúa, el nuevo capítulo de la disputa fue por la entrega del predio en donde el refugio tenía más de 800 perros que fueron rescatados por el gobierno capitalino, tras una investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) por denuncias de maltrato animal.

Horas antes, en redes sociales el refugio acusó a la fundación por desobedecer una resolución judicial; la respuesta fue que aún estaba pendiente por resolverse un amparo, por lo que no se podía llevar a cabo la entrega.

Sin embargo, después del mediodía los representantes legales del refugio llegaron al inmueble, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa para tomar posesión de las instalaciones, por lo que procedieron a cambiar las chapas de las puertas para comenzar con la revisión del terreno.

“Avisaremos a los dos tribunales que ya se tiene posesión y continuar las mesas de diálogo con el gobierna, con una ruta trazada, seguir con las negociaciones, porque es el mejor camino para que los franciscanos regresen a su hogar”, declaró a la prensa Fernando Pérez, abogado del Refugio Franciscano.

Acusaciones legales

Antes de tener de nuevo poder de las instalaciones, el refugio afirmó que la fundación no quiso obedecer una resolución judicial que los obligaba a entregar las instalaciones, para lo que recurrió a un amparo para suspender la entrega, como una medida para no acatar órdenes judiciales que le son adversas.

“La petición fue de la Fundación Haghenbeck fue negada por la Jueza 9o de Distrito por ser notoriamente improcedente. Lo anterior evidencia dos cosas, que la Fundación Haghenbeck sabe perfectamente que se trata de una resolución obligatoria, pues de otro modo no hubiera pedido suspender la entrega; segundo, que efectivamente ya no hay medio legal que suspenda el cumplimiento de la resolución de entrega”.

Por lo que pidieron a la Fundación Haghenbeck que cumpliera con la ley y las resoluciones judiciales, así como dejar atrás las mentiras, ya que es “momento de actuar con respeto al estado de derecho”.

Sin condiciones para entrega

Sin embargo, la Fundación Antonio Haghenbeck afirmó que no había condiciones para llevar a cabo la entrega de los cinco mil metros cuadrados reclamados.

“Se precisa que la resolución judicial invocada no ha causado estado, al encontrarse pendiente de resolución una etapa procesal ante un Tribunal Federal, por lo que no es jurídicamente definitiva ni exigible”.

Por lo que pidieron a la representación legal del refugio para que se condujeran con veracidad y apego la legalidad, así como detener todo intento de violencia, “así como de manifestaciones públicas que pretendan sustituir o presionar indebidamente al Poder Judicial”.

El pasado 27 de enero, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, acusó a los representantes del refugio de no cumplir con los acuerdos alcanzados, ya que de no hacerlo no tendría caso continuar con las reuniones.

Uno de los acuerdos que se concretaron fue visitar y convivir con los más de 800 perros que fueron rescatados y llevados a tres instalaciones del gobierno de la Ciudad de México; sin embargo, las manifestaciones en contra del gobierno continuaron.

“Dijimos que iban a poder entrar a los tres puntos donde están los animales, lo hicieron. Ahorita mismo están en la Brigada de Vigilancia Animal, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Fueron primero al Ajusco, en la siguiente reunión nos dijeron que, cuando fueran a Gustavo A. Madero, querían estar un poco más de tiempo. Les dimos prácticamente cuatro horas para que convivieran con los animales”, declaró Cravioto el 27 de enero.

