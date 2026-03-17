Caen tres por el terrible ataque y asalto a la influencer Evelyn Villa

Tras la indignación que provocó el caso en redes se supo que tres de los presuntos responsables del atraco y la agresión contra la influencer Evelyn Villa ya fueron detenidos. Se trata de Alberto G., Francisco S. y César M. señalados como parte de la banda que se metió a su casa en Toluca y cuyas imágenes se hicieron virales.

De acuerdo con el testimonio difundido por Evelyn Villa, todo ocurrió alrededor de las 8:40 de la mañana. Captura de video

Los sujetos fueron ubicados en la alcaldía Álvaro Obregón, en CDMX, datos en la cuenta @c4jimenez señalan que iban en un coche que usaban para cometer sus robos.

El caso fue difundido el pasado 9 de marzo por testimonios de la misma Evelyn, quien decidió no quedarse callada. Indicó que la mañana del 6 de marzo regresaba de dejar a su hijo en la escuela cuando justo al cerrar el portón, un sujeto se le metió a la fuerza, la sometió y abrió la puerta para que entraran otros tres hombres vestidos de negro.

Evelyn @c4jimenez

El ataque brutal

La amarraron, la golpearon y mientras unos la mantenían sometida, otros vaciaban la casa: dinero, joyas, ahorros y todo. Pero además del robo, hubo fuertes amenazas.

“Si no cooperas, vamos por tu hijo… sabemos cómo se llama y a qué escuela va”, le dijeron.

Ese momento, según ella misma relató, fue el peor. Ya no solo temía por su vida, sino por la de su hijo.

Las cámaras de seguridad de la casa captaron a varios de los agresores, incluyendo al primero que la interceptó con un chaleco fosforescente. Esas imágenes fueron clave para identificar a los individuos.

Tras denunciar ante la Fiscalía del Estado de México y hacer público el video, las investigaciones se aceleraron y ahora ya hay tres detenidos.

Ahora falta dar con todos los implicados y esclarecer completamente lo ocurrido.

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