Reportan mejoría en 60% de gatos 'rescatados’ del Refugio Franciscano en CDMX

Treinta y siete de los 39 gatos que fueron “rescatados” del Refugio Franciscano entre el 18 y 19 de diciembre, una semana después de que la Fundación Haghenbeck tomara control del predio en Cuajimalpa, al poniente de la Ciudad de México, se encuentran en un 60 por ciento de recuperación.

Sin embargo, al menos cinco de ellos permanecen en “situación crítica”, dijo a Excélsior el coordinador del área médica de esa fundación, Martín Rocha, durante un recorrido por el hogar temporal de los felinos.

La mayoría tiene enfermedades respiratorias por calicivirus, rinotraqueitis, enfermedades gástricas como panleucopenia. Todos venían parasitados con dipylidium”, comentó, asegurando que autoridades como la Fiscalía General de Justicia (FGJ) han constatado y avalado el cuidado de estos animales.

Los gatos fueron llevados a un hospital veterinario, en un sitio confidencial a cargo de la fundación, una semana después de que ésta tomara control del predio sobre la carretera México-Toluca por orden de un tribunal la madrugada del 11 de diciembre. Al momento se ha reportado el fallecimiento de dos de ellos.

Eran 39 gatos, que es lo que se ha estado diciendo, hay 37 gatos actualmente, dos fallecieron cuando llegaron a esta zona. No por el traslado, sino por enfermedades que ya traían” dijo el veterinario, quien también explicó lo siguiente sobre los deseos: era “uno atigrado y uno negro. La mayoría fue por un cuadro crónico de enfermedades respiratorias”.

Reubicación de gatos tras operativo en el Refugio Franciscano

Gatos del Refugio Franciscano.

La reubicación de los gatos se dio casi tres semanas antes que la Jefatura de Gobierno y la FGJ llevaran a cabo un operativo conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de su Brigada de Vigilancia Animal (BVA), para remover del predio a más de 800 perros el 7 de enero por supuesto maltrato y condiciones de hacinamiento.

Por varias semanas, el enfoque estuvo en los perros, mientras que se desconocía el paradero de los gatos. Esto se debió a una decisión de las autoridades, explicó el representante de la Fundación Haghenbeck, quien también denunció ataques a los cuidadores de estos animales.

“Hemos sufrido hostigamiento, violación a nuestra vida privada, golpes, golpes en nuestros carros. Pero, pues, justo el lugar donde estamos no se va a revelar la ubicación por lo mismo”, acusó.

