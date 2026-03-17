Una marcha y al menos 8 manifestaciones 'desquiciarán' vialidades en CDMX

Este martes 17 de marzo se espera que varias avenidas y calles se vean afectadas por al menos una marcha y ocho manifestaciones que tiene contemplada la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Te brindamos alternativas viales para que llegues a tiempo a tus destinos.

MARCHA

PARTIDO NACIONAL DE LA TORTILLA

Alcaldía: Venustiano Carranza

Hora: 10:00

Lugar de salida: Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente en Calzada Ignacio Zaragoza No. 200, Col. 10 de Mayo

La Central Camionera Tapo registró una numerosa salida de paseantes. Foto: Quetzalli González

Destino: Juzgado 2 del Registro Civil en Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 219, Col. Jardín Balbuena

Demanda: Exigen la devolución de un inmueble del cual presuntamente fueron despojados por una inmobiliaria el pasado 26 de enero del presente año.

Habrá organizaciones en apoyo como el Frente Nacional por las 40 Horas.

Usa mejor Viaducto Río de la Piedad, Circuito Interior, Eje 1 Oriente y Canal de San Juan o Avenida Texcoco.

MANIFESTACIONES

COLECTIVO “HASTA ENCONTRARLES” CIUDAD DE MÉXICO

Alcaldías: Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero

Lugar 1: Estación Chabacano (Líneas 2, 8 y 9 del STCM) Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera

El mural "Civilización y Cultura" de José de Guimarães en la estación Chabacano del Metro destaca elementos de las culturas prehispánicas. Foto: Especial

Lugar 2: Estación Deportivo 18 de Marzo (Líneas 3 y 6 del STCM) Av. Insurgentes Norte y Av. Ricarte, Col. Lindavista

Demanda: Jornada de búsqueda de personas desaparecidas en inmediaciones del Cerro del Chiquihuite

Organizaciones en apoyo: Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, Colectivo “Una Luz en el Camino”

AMIGOS DEL REFUGIO FRANCISCANO

Alcaldía: Cuauhtémoc

Lugar 1: Palacio Nacional, Av. Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico

Hora: 11:00

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México acusó a los representantes del refugio de no cumplir con los acuerdos alcanzados Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

Usa Eje Central, José María Izazaga, Fray Servando Teresa de Mier y Circuito Interior.

Lugar 2: Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, en Medellín No. 202, Col. Roma Norte

Demanda: Exigen el regreso de animales retirados tras el desalojo del Refugio Franciscano A.C. (Carretera México-Toluca km 17.5, Cuajimalpa)

Como alternativa vial, puedes desplazarte por Insurgentes, Avenida Cuauhtémoc, Eje 2 Sur (Yucatán/Querétaro) y Viaducto para evitar la zona de la Roma Norte.

COLECTIVA “HOY SOMOS TODO POR MIGUEL”

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 10:00

Lugar: Centro Nacional de Comunicación Social A.C. Dirección: Medellín No. 33, Col. Roma Norte

Demanda: Conferencia de prensa sobre el caso del 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario (colapso en AXE Ceremonia, donde murieron 2 fotoperiodistas)

Puedes optar por Insurgentes, Avenida Cuauhtémoc, Eje 2 Sur (Querétaro/Yucatán) o incluso Viaducto para rodear la zona de la Roma Norte y evitar complicaciones.

UNIÓN NACIONAL DE TÉCNICOS Y PROFESIONISTAS PETROLEROS

Alcaldía: Miguel Hidalgo

Desde las 8:30

Lugar: Torre Ejecutiva Pemex, Av. Marina Nacional No. 287, Col. Verónica Anzures

Demanda:

Aumento salarial para profesionistas petroleros activos y jubilados

Mejores condiciones laborales

Reconocimiento de derechos sindicales

Y podrían sumarse otras secciones del sindicato y llegar autobuses con más manifestantes.

Para evitar la zona de Marina Nacional y la Verónica Anzures, puedes desplazarte por Circuito Interior, Ejército Nacional, Río San Joaquín o Mariano Escobedo como rutas alternas.

TRABAJADORAS SEXUALES INDEPENDIENTES Y UNIDAS

Alcaldía: Xochimilco

Hora: 11:00

Lugar: Reclusorio Preventivo Varonil Sur, Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro, Col. San Mateo Xalpa

La representante legal comentó que las trabajadoras sexuales han sufrido hostigamiento de la delincuencia organizada.

Demanda: Acompañamiento a mujer trans víctima de intento de feminicidio; exigen justicia, reparación del daño y sentencia contra el responsable

Apoyarán la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales y la Coalición Laboral Puteril

Para evitar la zona puedes desplazarte por Periférico Sur, Calzada de Tlalpan, División del Norte o Acoxpa como alternativas viales.

COLECTIVO “PLATAFORMA 4:20”

Alcaldías: Cuauhtémoc e Iztacalco

Hora: 12:00

Lugar 1: Monumento a la Madre. Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, Col. San Rafael

Puedes circular por Circuito Interior, Ribera de San Cosme, Avenida México-Tenochtitlán o Paseo de la Reforma como alternativas viales.

Hora: 13:00

Lugar 2: Bajo puente de Av. Río Churubusco y Añil. Col. Granjas México

Demanda: Evento político-cultural con talleres sobre reducción de riesgos en consumo de drogas

Desplázate por Viaducto, Eje 3 Sur, Eje 4 Sur o Circuito Interior como rutas alternas.

COMERCIANTES UNIDOS LA ESPERANZA, A.C.

Alcaldía: Tlalpan

Hora: 13:00

Lugar: Explanada de la Alcaldía Tlalpan. Dirección: Plaza de la Constitución No. 1, Col. Tlalpan Centro I

Demanda:

Solicitan atención de la alcaldesa por presuntos abusos de autoridad del director de Gobierno contra comerciantes con permisos o antigüedad.

Como rutas alternas puedes rodear la zona utilizando Insurgentes Sur, Periférico Sur, Calzada de Tlalpan o la zona de Acoxpa, que ofrecen mejor flujo para desplazarte sin pasar por el primer cuadro.

40 DÍAS POR LA VIDA

Alcaldías: Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán

Hora: Durante el día

Lugares:

Fundación Marie Stopes México, Centro Pedregal. Periférico Sur No. 4829, Col. Parques del Pedregal, Tlalpan

Mujer con playera en contra del aborto

Puedes desplazarte por Insurgentes Sur, Boulevard de la Luz, Camino a Santa Teresa o Avenida del Imán, que permiten rodear la zona con mayor fluidez.

Centro Roma Sur. Manzanillo No. 49, Col. Roma Sur, Cuauhtémoc

Puedes moverte por Avenida Cuauhtémoc, Eje 3 Sur (Baja California), Viaducto o incluso Insurgentes Sur, que permiten librar la zona con mayor continuidad en el tránsito.

Centro Coyoacán. Miguel Ángel de Quevedo No. 1098, Col. Parque San Andrés

Desplázate por División del Norte, Calzada de Tlalpan, Avenida Universidad o Eje 10 Sur, que permiten rodear el área con mejor flujo vehicular.

Centro Condesa. Atlixco No. 12, Col. Condesa

puedes optar por transitar por Circuito Interior, Avenida Chapultepec, Insurgentes Sur o Eje 2 Sur.

Centro Tlacotalpan. Tlacotalpan No. 39, Col. Roma Sur

Circula por Avenida Cuauhtémoc, Eje 3 Sur (Baja California), Viaducto o Insurgentes Sur.

Demanda: Vigilia de oración “por la vida” y en contra del aborto en México.

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