Caen 4 de 'La Unión', entre ellos 'La Guasona' y 'El Rommi'

Autoridades capitalinas y federales armaron un operativo coordinado en la alcaldía Cuauhtémoc y lograron detener a parte de una célula delictiva que operaba en la zona centro de la Ciudad de México, en total cuatro personas fueron detenidas y les hallaron 2 mil dosis de droga, así como armas y chalecos los cuales fueron decomisados.

Los cuerpos de inteligencia le siguieron la pista a una mujer que, según las investigaciones, se encargaba de mover el dinero que dejaba la venta de droga en calles de la colonia Buenavista. Con esa información, los policías montaron vigilancia y la ubicaron en la calle Saturno justo cuando hacía intercambio de bolsitas con otro sujeto.

Decomisan crystal

Crystal, coca, mota y más

Al revisarlos, les encontraron mil dosis de posible cocaína, crystal, marihuana, básculas para pesar la droga, un arma corta, cartuchos y celulares. Ambos fueron detenidos y llevados ante el Ministerio Público.

Con lo que se obtuvo, las autoridades siguieron la investigación y ubicaron dos inmuebles usados como bodegas de droga. Con orden de cateo en mano, entraron a un predio en la colonia Guerrero y a un departamento en Buenavista.

El sujeto portaba clorhidrato de metanfetamina y mariguana Foto: Especial

Ahí detuvieron a otras dos personas y aseguraron más droga (cocaína, crystal y marihuana), otra arma, cartuchos, un chaleco balístico y más equipo. Los lugares quedaron sellados y bajo vigilancia.

La Guasona y sus cómplices

Las cuatro personas ligadas a “La Unión Tepito”, son Angélica Adriana “La Guasona”, encargada de recolectar dinero del narcomenudeo en Buenavista, y Rommel “Rommi”, señalado como distribuidor de droga y familiar de “El Betito”. También cayeron dos de sus colaboradores, Laura N y Víctor Hugo N., quienes ocultaban la droga en domicilios para su venta.

De acuerdo con las indagatorias, los detenidos estarían ligados al grupo delictivo que se dedica al narcomenudeo, extorsión, robos y hasta ataques contra rivales.

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