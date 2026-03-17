Por primera vez, habla familia de motociclista arrastrado por enfermera en CDMX

La familia de Roberto, motociclista que falleció tras ser arrollado y arrastrado por la enfermera Gaby ‘N’ en calles de la Ciudad de México (CDMX), habló por primera vez después de que habían evitado las entrevistas porque querían llevar su duelo en privado.

Para Imagen Noticias, con Francisco Zea, la esposa y los tres hijos de Roberto rompieron el silencio.

Habla familia de motociclista arrastrado en CDMX

Cecilia Martínez, esposa del motociclista que falleció, aseguró que la mujer responsable debió de haberse orillado.

En tanto, detalló que hay personas que están pidiendo dinero y haciendo colectas con el nombre del repartidor.

Nosotros no estamos pidiendo ni recolectando apoyos de ninguna índole, entonces sí es molesto para mí principalmente y para sus hijos”, dijo Cecilia.

Familia de motociclista arrollado en CDMX. Especial

En una plataforma, por ejemplo, hay una campaña bajo el título: ‘Justicia para Beto’, con una meta de 50 mil pesos para supuestos gastos legales que la familia dice que ya solventó. Hasta hora llevan casi 8 mil pesos recaudados.

La familia sospecha de una mujer que se ha hecho pasar por la esposa del motociclista.

Me da coraje porque no es la manera de lucrar con la memoria de mi esposo”, señaló Cecilia.

Doloroso, el video que circula en redes

Los hijos de Roberto confiesan que ha sido doloroso ver los últimos momentos de su padre en redes sociales, pues, irónicamente, fue así como se enteraron de su fallecimiento.

Me encuentro con los videos que circulan en las redes sociales y desde ese momento sentí algo raro, un presentimiento que nunca había sentido. Reconocí su casco y supe que era él”, dijo Roberto Hernández, hijo del motociclista.

Familia de motociclista arrollado en CDMX. Especial

Sobre la enfermera Gaby ‘N’, detenida en Oaxaca por el homicidio calificado de Roberto, la familia dice que esperan que la justicia haga su trabajo. Por ahora, aseguran que solo quieren vivir su duelo en paz y honrar la memoria que conservan del padre de familia que también dejó dos nietos.

Existe justicia divina, yo lo dejó en manos de Dios porque el acto que hizo no es humano”, enfatizó Iván, el otro hijo de Roberto.

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