Los acuerdos que vienen en la Convención

HAY APERTURA: BBVA

El director del BBVA, Eduardo Osuna, define bien la relación con las autoridades. Sin llegar a ser una luna de miel, porque hasta en la luna de miel las parejas tienen diferencias, la relación actual entre autoridades y banqueros es de apertura.

El buen entendimiento permite posibles acuerdos en la 89 Convención Bancaria, que iniciará en Cancún el próximo miércoles. Se tratarán temas clave, como son la digitalización para caminar hacia la formalización y el combate al lavado de dinero. Y se tratará el otro tema clave, financiar a las micro y pequeñas empresas, rezagadas frente al resto de la economía.

AMADOR ENTIENDE LOS PROBLEMAS: ABM Y BBVA

En primer lugar, el acercamiento es con Edgar Amador, secretario de Hacienda. Es abierto a escuchar, a entender y llegar a acuerdos.

En la crisis del sector bancario por las acusaciones del FinCEN contra instituciones mexicanas, donde a ninguna se encontró culpable, Amador buscó salidas para vender los negocios en marcha. Fue manejo de crisis junto con el sector bancario.

Los bancos, hoy en día, están invirtiendo en México. Grandes, pequeños, medianos, y extranjeros se sienten cómodos con la relación con las autoridades. Y conste, hay retos y tareas que el gobierno le ha dejado a la banca. Pero existen mesas de trabajo con la ABM.

Tanto el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, como Eduardo Osuna se sienten confiados de tratar los temas con las autoridades. Hay diferencias, en redes de medios de pago o en cómo prestar a las pymes o en la supervisión para combatir el lavado de dinero. Se platica y se llega a acuerdos

Veamos los acercamientos.

LAZZERI, PODRÍA VENIR ACUERDO EN PYMES

Roberto Lazzeri, director de Nafin-Bancomext, desempolvó la banca de desarrollo después de un largo periodo sin timón. Nafin-Bancomext volvió a colocar bonos, pero, sobre todo, mantuvo pláticas con los banqueros para un tema fundamental: prestar a la micro y pequeña empresa.

Banqueros como Jorge Arce, director de HSBC, comentaba que los bancos sí quieren prestar a la micro y pequeña empresa, pero deben cuidar el dinero de los ahorradores. Y la mitad de las mipymes opera en la informalidad y con dinero en efectivo.

Por eso surgió el esquema de garantías.

Edgar Amador y Lazzeri han propuesto esquemas de garantías de 70% o hasta de 80% para que la banca de desarrollo corra el mayor riesgo de prestar a las micro y pequeñas empresas. Y, así, el banco comercial podría animarse a financiar, claro, mediante el conocimiento del cliente.

Lazzeri participará en la Convención en la mesa con Altagracia Gómez, Santiago Levy y Regina García Cuéllar para el tema de cómo sí prestar a las pymes.

El objetivo de Nafin-Bancomext es apoyarse en el Plan México y, junto con la banca comercial, prestarle a 30% del total de las mipymes. Hablamos de un total de financiamiento por hasta 20 mil millones de pesos en sectores prioritarios del Plan México, con garantía de 80% para créditos hasta por cinco millones de pesos.

¿Se anunciará este acuerdo en la Convención?

CABRERA EN REDES; OSUNA: BANCOS SE LLEVAN LOS COSTOS

En redes de pago, ya sabemos la historia. La iniciativa de ley se bajó porque los bancos emisores no estaban de acuerdo en tener un control de precios (y tenían razón). Ahí hubo sensibilidad de un nuevo actor que llega a la Convención, Ángel Cabrera, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Ángel, junto con Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, vieron la necesidad de bajar, para mejorar, la iniciativa de redes de pago.

Y ahí, de nuevo, acudimos a Eduardo Osuna, director de BBVA. Explica que el riesgo no está en la tarjeta de débito, sino en la tarjeta de crédito. El banco emisor de la tarjeta se lleva todos los costos. . Se lleva el costo del fondo si el cuentahabiente es totalero y paga todo al mes. También el banco emisor cubre los costos operativos. Y paga los atributos, como son los puntos. Y ya ni se diga de la posibilidad de que el cuentahabiente deje de pagar el plástico.

Aquí esperamos ver otro posible acuerdo en la Convención.