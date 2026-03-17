Metro San Antonio Abad cierra 'hasta nuevo aviso' y usuarios enfurecen

Usuarios del Metro de la Ciudad de México se mostraron muy molestos por el cierre desde hoy y “hasta nuevo aviso” de la estación San Antonio Abad de la Línea 2 del Metro.

Molesta a usuarios cierre de Metro San Antonio Abad Jonás López

La estación estará cerrada “hasta nuevo aviso” debido a obras de rehabilitación y por la construcción de la Calzada Elevada sobre Calzada San Antonio Abad, de cara al Mundial de Fútbol.

Cierre de estación San Antonio Abad del Metro CDMX Jonás López

Afluencia de casi millón y medio

De enero a marzo de 2025, la estación San Antonio Abad tuvo una afluencia de un millón 492 mil 440 usuarios, de acuerdo con datos del Sistema de Transporte Colectivo.

La estación, una parte ubicada en la colonia Tránsito y otra en la Obrera de la alcaldía Cuauhtémoc, es utilizada por oficinistas, trabajadores de calls centers, fábricas, escuelas y otros establecimientos de la zona.

Cierre de estación San Antonio Abad del Metro CDMX Jonás López

“Si me sorprendió el cierre, tuve que pedir Uber porque ya voy como 20 minutos retrasada”, dijo Fernanda, una usuaria.

Caminaron 2 kilómetros

Decenas de personas debieron caminar unos dos kilómetros desde la estación Chabacano hasta la estación Pino Suárez entre el polvo de las obras y la molestia por la delimitación de las vallas, se observó en un recorrido.

Los usuarios también se quejaron de que no existen señalamientos claros de cuál es el transporte alterno por el cierre de la estación.

Cierre de estación San Antonio Abad del Metro CDMX Jonás López

“No veo los camiones de RTP y no dicen dónde pasan”, lamentó Claudia, otra usuaria.

Otra molestia es que por la mañana la estación estaba cerrada y ni siquiera se podía utilizar como paso peatonal para cruzar Calzada San Antonio Abad.

*bb