Condicionan diálogo al Refugio Franciscano con cumplimiento de acuerdos

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, condicionó la permanencia del diálogo con representantes del Refugio Franciscano, de donde el 7 de enero pasado fueron rescatados cerca de mil animales, por supuesta crueldad animal y condiciones severas de hacinamiento.

“Si quieren que regresemos a tener reuniones con ellos, pues sí tiene que haber respeto a los acuerdos que se tienen en estas reuniones. Si no, qué sentido tiene sentarnos cuando se rompen los acuerdos”, dijo al detallar que el gobierno ha cumplido con el acuerdo de permitir ver a los perros rescatados.

Tanto en el refugio que fue habilitado en el Ajusco, como en el que se instaló en la UTOPÍA de Gustavo A. Madero, “este mismo martes están visitando a los animales que fueron trasladados a la Brigada de Vigilancia Animal”.

Manifestación contra el gobierno

Sin embargo, dijo que, el domingo pasado, durante la manifestación en la que participaron integrantes de asociaciones animalistas, “hablaron cosas terribles del Gobierno de la Ciudad, eso es lo que nos parece que no es correcto. Cuando estás en una mesa y cuando llegas a acuerdos, bueno, respetas los acuerdos”.

Al respecto, la Jefa de Gobierno dijo que en la ciudad de México “se respeta la libre manifestación”.

“Lo que sorprende es el tono beligerante, en contra del Gobierno de la ciudad”, acotó César Cravioto.

Insistió en que los acuerdos alcanzados con el Refugio Franciscano, se han respetado.

“Dijimos que iban a poder entrar a los tres puntos donde están los animales, lo hicieron. Ahorita mismo están en la Brigada de Vigilancia Animal, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Fueron primero al Ajusco, en la siguiente reunión nos dijeron que, cuando fueran a Gustavo A. Madero, querían estar un poco más de tiempo. Les dimos prácticamente cuatro horas para que convivieran con los animales”.

César Cravioto agregó que, tras estas visitas, los representantes del Refugio Franciscano, que enfrenta un proceso legal con la Fundación Antonio Haghenbeck por la propiedad un predio en Cuajimalpa, de donde a principios de este mes fueron rescatados 858 perros y 39 gatos, se deslindaron la semana pasada de la convocatoria a la manifestación del pasado domingo 25 de enero.

Foto: Moisés Pablo Nava | Cuartoscuro

“Por la manifestación del domingo dijeron: ‘nosotros no tenemos nada que ver’. Es más, nos dijeron: ‘vamos a hablar con los grupos animalistas, para decir que vamos avanzando con el Gobierno’. Y no sólo no lo hicieron, sino que encabezaron esa manifestación del domingo”.

Detectan intereses políticos

Además, insistió en que el movimiento para recuperar a los llamados “franciscanitos”, tiene intereses políticos.

“Y a están totalmente entrelazados con intereses políticos: estuvo en la manifestación una concejal del PRI de Coyoacán; estuvo el presidente del PRI en Coyoacán y estuvieron otros personajes que ya no tienen que ver con el tema animalista. Ya tiene que ver totalmente con un hecho político”.

Ante ello, insistió en que, si los representantes del refugio “quieren seguir a las mesas de negociaciones, tiene que haber respeto a los acuerdos que se tienen en estas reuniones”.

“Nosotros sí tenemos palabra y nosotros sí tenemos, sí respetamos, lo que hablamos en las mesas con ellos. Esperamos que ellos hagan exactamente lo mismo”, concluyó César Cravioto.

*DRR*