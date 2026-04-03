Reafirman su fe en Cristo: récord de 2.8 millones en Iztapalapa

La 183 Representación de la Pasión de Cristo de Iztapalapa, cerró sin incidentes y reunió una cifra récord de dos millones 797 mil 500 personas, del Domingo de Ramos al Viernes de Crucifixión.

Tan solo este Viernes Santo se congregaron poco más de dos millones de personas durante la representación del Viacrucis.

Del Domingo de Ramos al Viernes de Crucifixión suman 2.7 millones de asistentes. Daniel Betanzos

La cifra fue superior a la asistencia registrada durante el Viacrucis de 2025, que reunió a aproximadamente 1.4 millones de personas, con un acumulado total superior a los 2 millones de visitantes durante toda la Semana Santa.

“Este Domingo de Ramos se congregaron 30 mil personas, el martes de Bienaventuranzas se reunieron 22 mil 500, el Jueves Santo, 545 mil, una cifra muy grande y hoy también, de tal forma que entre estos cuatro días sin contar lo que falta mañana, Sábado de Gloria, se reunieron dos millones 797 mil 500 personas”, detalló la alcaldesa en una conferencia de prensa al concluir la representación en el Cerro de la Estrella.

Si se suma la congregación de personas en los otros puntos de la demarcación, donde se llevaron a cabo actividades durante Semana Santa , como San Lorenzo Tezonco, Santiago Acahualtepec y Santa Martha Acatitla, se reunieron dos millones 848 mil 690 personas, es decir 618 mil 690 personas más que en 2025.

En la colonia Tenorios de Iztapalapa se escenificó otro viacrucis. Eduardo Jiménez

Durante los días de actividades, se brindó hidratación a 249 mil 400 personas, mientras que los servicios médicos realizaron 10 mil 892 atenciones, todas de carácter menor, con el despliegue de 320 profesionales de la salud.

La logística permitió cubrir los 8.7 kilómetros de la ruta sin contratiempos.

Menos conocido que la representación mayor, el Viernes Santo en Tenorios, Iztapalapa, es muy concurrido. Eduardo Jiménez

“Lo que permite decir que tenemos saldo blanco”, dijo la alcaldesa.

RECONOCEN VIOLACIÓN A LEY SECA

Las autoridades admitieron que las personas no respetaron la prohibición de vender bebidas alcohólicas en la demarcación.

La alcaldesa dijo que uno de los problemas que enfrentan fue la comercialización de alcohol en calles centrales, aledañas a la MacroPlaza, como documento Excélsior este Viernes Santo, violando la Ley Seca que su propia administración decretó para el 2 y 3 de abril.

Sin embargo, justificó que el problema no es privativo de su demarcación.

“Es un mal en toda la ciudad el tema de consumo de alcohol en la vía pública y si lo estamos contrarrestando (…) A veces estamos rebasados por la cantidad de puestos (chelerías) , que hay en todos lados”, dijo .

La 183 Representación de la Pasión de Cristo de Iztapalapa, cerró sin incidentes. Héctor López

Se destacó que en los días previos se incautaron poco más de 10 mil litros de alcohol, los cuales serán donados a la Universidad Autónoma Metropolitana, donde se usan estos líquidos para fabricar combustible.

Durante las actividades del Viernes Santo participaron más de 5 mil 600 personas entre actores, nazarenos y músicos, quienes dieron vida a una tradición que este 2026 celebra su primer año como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.