El Zócalo, un viacrucis entre música, teatro y fervor
Con una puesta en escena de al menos 70 artistas, la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novohispano regresó a la Plaza de la Constitución para escenificar la Pasión de Cristo
También en el Zócalo capitalino se vive la Pasión de Cristo.
El primer cuadro de la Ciudad de México vibró con los acordes de alrededor de 40 músicos y la voz de una mezzosoprano durante la escenificación del Viernes Santo.
Turistas y capitalinos se congregaron en Plaza de la Constitución para presenciar una obra que cumplió 25 años y se consolida como la alternativa artística y cultural a las representaciones masivas que tienen lugar en Iztapalapa, por ejemplo.
Alrededor de un centenar de personas presenciaron la obra, a cargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novohispano, que además de los músicos incluyó 30 actores.
Fieles y participantes recrearon uno de los momentos más significativos de la tradición cristiana, en un ambiente de respeto, reflexión y profunda fe.
La obra ya se enmarca dentro del patrimonio cultural y espiritual que reúne a miles de personas cada año en distintos puntos del país.
Previo a la escenificación, Francisco Hernández, director de la agrupación, destacó la vigencia y la actualidad de la obra, más allá de la representación religiosa que se realiza en Iztapalapa.