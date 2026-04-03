El Zócalo, un viacrucis entre música, teatro y fervor

También en el Zócalo capitalino se vive la Pasión de Cristo.

El primer cuadro de la Ciudad de México vibró con los acordes de alrededor de 40 músicos y la voz de una mezzosoprano durante la escenificación del Viernes Santo.

La compañía Fénix Novohispano busca este año resignificar el sacrificio de Cristo. Elizabeth Velázquez

Turistas y capitalinos se congregaron en Plaza de la Constitución para presenciar una obra que cumplió 25 años y se consolida como la alternativa artística y cultural a las representaciones masivas que tienen lugar en Iztapalapa, por ejemplo.

La Catedral Metropolitana es el telón de fondo de la obra. Elizabeth Velázquez

Alrededor de un centenar de personas presenciaron la obra, a cargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novohispano, que además de los músicos incluyó 30 actores.

Fieles y participantes recrearon uno de los momentos más significativos de la tradición cristiana, en un ambiente de respeto, reflexión y profunda fe.

La obra ya se enmarca dentro del patrimonio cultural y espiritual que reúne a miles de personas cada año en distintos puntos del país.

Suman 25 ediciones ininterrumpidas de la compañía Fénix Novohispano. Elizabeth Velázquez

Previo a la escenificación, Francisco Hernández, director de la agrupación, destacó la vigencia y la actualidad de la obra, más allá de la representación religiosa que se realiza en Iztapalapa.

“Más allá de las tradiciones, esta obra sigue comunicándonos algo y por eso es apasionante representarla, para mí y para los actores, porque, cuando el cirineo ayuda a Cristo a cargar la cruz, descubrimos un acto que nos habla de la solidaridad y de que todos podemos ser parte de la ayuda para quien está sufriendo, para quienes están siendo bombardeados o son violentados”, compartió.