Detienen a deportado implicado en desaparición de mujer en Tlalpan

Un hombre, presuntamente implicado en la desaparición de una mujer ocurrida en la alcaldía Tlalpan, fue detenido por autoridades capitalinas, luego de ser deportado desde Estados Unidos tras una redada migratoria encabezada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con las investigaciones, Mauro “N” habría huido de México de manera ilegal hacia Estados Unidos después de la desaparición de la víctima, identificada con las iniciales G.A.T.G., quien fue vista por última vez el 1 de octubre de 2022.

Según la indagatoria, alrededor de las 22:30 horas de aquel día, la mujer acudió al domicilio del ahora detenido, ubicado en la calle Akil, en la colonia Lomas de Padierna, en la alcaldía Tlalpan; sin embargo, ya no se tuvo contacto con ella y hasta el momento su paradero continúa como desconocido.

Las autoridades capitalinas señalaron que Mauro “N” permaneció en territorio estadounidense hasta la semana pasada, cuando fue asegurado por agentes del ICE y posteriormente deportado a Tijuana, Baja California. Fue ahí donde elementos de la Policía de Investigación (PDI), con una orden de aprehensión vigente, lograron cumplimentar el mandamiento judicial en su contra.

Foto: Especial

La carpeta de investigación por el delito de desaparición de personas cometida por particulares fue abierta formalmente el año pasado bajo el folio CI-FDMDFDBP/B/UI-1 S/D/00008/07-2025, luego de que las autoridades reunieran datos de prueba suficientes para solicitar la orden judicial ante un Juez de Control.

Además, se informó que la búsqueda del sospechoso se extendió hasta Estados Unidos, fue el pasado 12 de mayo cuando autoridades migratorias de ese país notificaron a las instancias mexicanas sobre la detención del sujeto.

Con un oficio de colaboración, agentes de la PDI se trasladaron a Tijuana, donde identificaron a Mauro “N” y le notificaron formalmente la orden de aprehensión en su contra.

Las autoridades no descartan que la captura del presunto implicado permita obtener nuevos indicios sobre el paradero de la víctima, así como fortalecer las líneas de investigación abiertas por este caso.

*DRR*