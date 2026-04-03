Sábado de Gloria en Iztapalapa tendrá menos cierres viales

Con motivo de la 183 Representación de la Pasión de Cristo en la alcaldía Iztapalapa, este viernes santo se mantuvo el despliegue operativo de seguridad y movilidad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la subsecretaría de Control de Tránsito en el perímetro de los ocho barrios de la alcaldía, así como en las mediaciones del Cerro de la Estrella.

En el operativo participaron tres mil 281 efectivos con el apoyo de 139 vehículos, 31 motopatrullas, 31 semovientes y tres helicópteros del Agrupamiento Cóndores.

Las calles Aztecas, Toltecas, Cobos, General Anaya, Ignacio Comonfort, Ayuntamiento, Luis Hidalgo Monroy, Concepción Álvarez, Vicente Guerrero, Artemio Alpizar, Allende, Lerdo de Tejada, Mariano Escobedo, Estrella y Camino al Cerro de la Estrella, permanecieron cerradas para garantizar el desplazamiento peatonal de los asistentes y la movilidad logística actoral de la 183 Representación de la Pasión de Cristo.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Arterias como calzada Ermita Iztapalapa Baja permaneció cerrada desde Fundición hasta Puentetitla.

Para este Sábado de Gloria del 4 de abril, por la noche se realizará el pasaje bíblico de la resurrección de Jesús en la Macroplaza del Jardín Cuitláhuac, por lo que el operativo de vialidad corresponderá únicamente en la zona centro del alcaldía, además se mantendrá la restricción para la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos mercantiles.

Reforzaron cierre de vialidades

En este segundo día de las festividades religiosas por la 183 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, se incrementó la seguridad además de las adecuaciones viales.

El eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa estuvo abierto a la vialidad en ambos sentidos desde las 6 y hasta las 11:00 de la mañana de este viernes, ya que tuvo que cerrarse por el paso de la procesión del Viacrucis.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Al incrementarse el aforo de visitantes, no nada más nacionales, sino también de extranjeros en la pasión de Cristo, la seguridad fue supervisada por aire por el agrupamiento Cóndores, quienes también apoyaron en alternativas en materia de vialidad.

La subsecretaría de Control de Tránsito de la policía capitalina realizó las adecuaciones viales para dar alternativas, aunque por la procesión de Iztapalapa fueron limitadas. Los cierres en Javier Rojo Gómez, Ermita alta y baja, la calle de Hualquila, 5 de Mayo y las calles que convergen a los ocho barrios de Iztapalapa serán reabiertos dependiendo de cómo se vaya desarrollando el evento religioso hasta el domingo 5 de abril, día en el que se festeja la resurrección de Cristo.

En este operativo fueron desplegados 15 mil policías, quienes resguardarán un aforo de dos millones de personas que se prevé que visten la Pasión de Cristo.

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