Tras 5 días, retiran bloqueo en avenida Río de la Loza

Al cumplirse cinco días de protestas, autoridades capitalinas retiraron el bloqueo que integrantes del colectivo feminista Génesis mantenían sobre avenida Doctor Río de la Loza, a la altura de Niños Héroes, en inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

El bloqueo, que inició el pasado 15 de mayo, provocó afectaciones viales en la zona centro, por lo que este martes elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) encapsularon a las manifestantes para retirarlas de la carpeta asfáltica y reabrir la circulación.

Las integrantes del colectivo exigían atención a diversas carpetas de investigación relacionadas con casos de violencia familiar y presuntos abusos contra menores de edad, las que aseguraron llevan años sin avances, situación que deja a las víctimas en situación de desamparo.

Al respecto, en una tarjeta informativa, la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno, de la Secretaría de Gobierno, aseguró que desde el inicio del bloqueo “se mantuvo diálogo permanente con las manifestantes y se ofrecieron distintas mesas de trabajo para atender sus demandas”.

Foto: Victoria Valtierra | Cuartoscuro

La dependencia señaló que se propuso una reunión con la fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde Luján, así como atención posterior por parte del secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto; sin embargo, dichas propuestas fueron rechazadas por el colectivo.

Asimismo, las autoridades capitalinas indicaron que las manifestantes también se negaron a recibir apoyo y atención institucional de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México y del Instituto de Vivienda.

Foto: Victoria Valtierra | Cuartoscuro

La SecGob afirmó que ante la negativa entablar diálogo “se determinó encauzar a las inconformes hacia la banqueta para recuperar la circulación vehicular y garantizar el libre tránsito de la ciudadanía”.

Luego de esta determinación, la dependencia insistió en que el diálogo está abierto con el colectivo Génesis “por las vías institucionales”, además de insistir en que es necesario garantizar el derecho a la movilidad y evitar afectaciones prolongadas a la ciudadanía.

*DRR*