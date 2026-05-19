Recaudación permitió repavimentar 3.5 millones de metros cuadrados en la CDMX

Más de la mitad de las cuentas catastrales en la Ciudad de México aprovecharon el descuento por el pago anual anticipado del impuesto predial, un nivel sin precedente en la capital del país, informó Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas local.

En entrevista con Imagen Radio, el funcionario destacó que la recaudación permitió adelantar trabajos de repavimentación antes de la temporada de lluvias, con la intervención de 3.5 millones de metros cuadrados en distintas zonas de la ciudad.

De Botton también recordó que el Programa de Licencia Permanente permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. A la fecha, se han emitido dos millones de licencias en la capital.

Asimismo, anunció que el subsidio del 100 por ciento en el pago de la tenencia para vehículos con valor menor a 638 mil pesos se extenderá hasta el 30 de junio, con el objetivo de apoyar la economía de los capitalinos.

El secretario de Administración y Finanzas señaló que el ecosistema digital de la Ciudad de México permite que 80 por ciento de los contribuyentes realicen pagos y trámites en línea o en tesorerías, lo que reduce tiempos de espera y evita largas filas.