Toman protesta los 10 consejeros ciudadanos de la PAOT

El urbanista David Gómez Granados, el experto en análisis territorial, Juan Manuel Núñez Hernández y la especialista en ordenamiento territorial, Clemencia Santos Cerquera, son tres de los 10 consejeros ciudadanos que integrarán el Comité Técnico Asesor de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), a quienes les tomaron protesta en el Congreso de la Ciudad de México.

La diputada Elvia Estrada Barba, del PVEM y presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, dio a conocer que recibieron 17 solicitudes de personas con un perfil técnico muy diverso e interés por construir una mejor ciudad desde la PAOT.

A partir de ello y después de un proceso de evaluación donde se analizaron los expedientes de cada persona y su desarrollo durante las entrevistas, es que estas dos comisiones dictaminadoras – Preservación del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial- hemos determinado seleccionar a diez ciudadanas y ciudadanos para la labor de formar parte del consejo ciudadano de la PAOT, para el periodo 2026-2029” expresó.

Foto: Especial

El dictamen con los nombres de los 10 seleccionados se aprobó en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, con 50 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Se trata de:

Claudia Dib Schekaiban

David Gómez Granados

Estela Guadalupe González Hernández

Juan Manuel Núñez Hernández

Vladimir Humberto Pliego Moreno

Adriana Rivera Cerecedo

Edgar Daniel Sánchez Barrientos

Rodolfo Sánchez Zaragoza

Clemencia Santos Cerquera

Gabriela Quiroga García

A la toma de protesta acudieron la titular de la PAOT, Mónica Vietnika Alegre González y la Consejera Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno capitalino, Eréndira Cruzvillegas Fuentes.

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