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Toman protesta los 10 consejeros ciudadanos de la PAOT

Los diputados de la CDMX recibieron 17 solicitudes de personas con perfil técnico muy diverso

Por: Georgina Olson

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El dictamen con los nombres de los 10 seleccionados se aprobó en el pleno del Congreso de la Ciudad de México con 50 votos a favorFoto: Especial

El urbanista David Gómez Granados, el experto en análisis territorial, Juan Manuel Núñez Hernández y la especialista en ordenamiento territorial, Clemencia Santos Cerquera, son tres de los 10 consejeros ciudadanos que integrarán el Comité Técnico Asesor de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), a quienes les tomaron protesta en el Congreso de la Ciudad de México.

La diputada Elvia Estrada Barba, del PVEM y presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, dio a conocer que recibieron 17 solicitudes de personas con un perfil técnico muy diverso e interés por construir una mejor ciudad desde la PAOT.

A partir de ello y después de un proceso de evaluación donde se analizaron los expedientes de cada persona y su desarrollo durante las entrevistas, es que estas dos comisiones dictaminadoras – Preservación del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial- hemos determinado seleccionar a diez ciudadanas y ciudadanos para la labor de formar parte del consejo ciudadano de la PAOT, para el periodo 2026-2029” expresó.

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Foto: Especial

El dictamen con los nombres de los 10 seleccionados se aprobó en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, con 50 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. 

Se trata de:

  • Claudia Dib Schekaiban
  • David Gómez Granados
  • Estela Guadalupe González Hernández
  • Juan Manuel Núñez Hernández
  • Vladimir Humberto Pliego Moreno
  • Adriana Rivera Cerecedo
  • Edgar Daniel Sánchez Barrientos
  • Rodolfo Sánchez Zaragoza
  • Clemencia Santos Cerquera
  • Gabriela Quiroga García

A la toma de protesta acudieron la titular de la PAOT, Mónica Vietnika Alegre González y la Consejera Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno capitalino, Eréndira Cruzvillegas Fuentes.

*DRR*

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