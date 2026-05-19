Sesma rechaza Ley de Rentas Justas enviada por Brugada

El diputado local del PVEM, Jesús Sesma, dio a conocer que su bancada no está de acuerdo con la reforma constitucional que envió al Congreso la jefa de gobierno Clara Brugada sobre ‘rentas justas’, por lo que pedirán cambios a la iniciativa que se votará el próximo período ordinario.

Detalló que su bancada tenía reunión con empresarios del ramo inmobiliario, pero a último momento se las cancelaron.

“Desconozco por qué nos cancelaron -ayer- en la noche. Por eso ya ni me gusta avisar, porque luego las llamadas del teléfono rojo, que ya según esto no lo usan, sí lo usan y nos frenan cosas”, dijo en conferencia en el Congreso local.

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Comentó que tiene información que el secretario de vivienda, Inti Muñoz “platicó con todos los desarrolladores, al parecer había un acuerdo en la redacción de la reforma, lo que nosotros estamos viendo es que o algo pasó, o se están echando para atrás en esto, en que había ya un acuerdo, en eso nosotros estamos tomando nuestra definición”.

La iniciativa de reforma que Brugada envió al Congreso de la Ciudad de México, el pasado 23 de abril, propone reformar el artículo 9 de la Constitución local para crear una institución encargada de defender los derechos de los arrendatarios y la renta de inmuebles de uso habitacional, la cual “no podrá incrementarse anualmente más allá de la inflación del año anterior reportada por el INEGI”.

Sesma también detalló en la conferencia, que su bancada no se ha reunido con la jefa de gobierno, Clara Brugada.

“Nos gustaría tener una reunión con ella, la única reunión que hemos tenido es con la JUCOPO, nosotros hemos apoyado y seguiremos apoyando para que le vaya bien a la ciudad, pero creo que es necesario que haya un trato de aliados”, dijo el diputado.

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