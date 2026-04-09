Los Pueblos originarios piden ser consultados; Plan general de desarrollo

Integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac anunciaron un boicot contra el actual proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD) y anunciaron amparos contra la consulta pública que cierre este viernes.

Además, advirtieron que protestarán durante el Mundial de Futbol.

Ayer, durante una manifestación, los inconformes aseguraron que sólo fueron consultados formalmente una decena de pueblos y barrios originarios cuando existen más de 190.

Exigieron que se reponga el documento del PGD y se realice una nueva consulta que incluya a los pueblos y barrios.

Además, dijeron que los documentos no fueron traducidos a las lenguas originarias, por lo que las comunidades residentes no lo pudieron consultar.

Alertaron que existe prisa gubernamental por concluir el proceso antes del Mundial de Futbol y que el documento es desconocido por la mayoría de los capitalinos, por lo que advirtieron que los pueblos y barrios no permitirán un PGD que no los incluya.

“Hay muchos pueblos y barrios originarios que no han sido consultados adecuadamente; se han hecho consultas a modo con dos, tres, cuatro personas, nada más, quienes no son representantes de sus respectivos pueblos y barrios originarios.

“Nosotros ya estamos proponiendo que se reponga todo el proceso de consulta, que se reponga todo el documento y que no vamos a permitir ninguna imposición de este plan.

La consulta no puede cerrar mañana para los pueblos y barrios originarios que ni siquiera fueron consultados, señalaron.

“El proyecto debe ser rehecho desde cero por lo que hace a los capítulos de pueblos y barrios originarios, a los de trabajo, educación, salud, vivienda; todo debe ser rehecho desde cero, tomando en cuenta ahora sí las participaciones de todos los habitantes y de todos los pueblos y barrios de la Ciudad de México”, dijo Alejandro Velázquez, uno de los voceros del frente.

Anunciaron que esperarían que el gobierno cierre la consulta para interponer los amparos ante las autoridades correspondientes.

“A los pueblos no nos queda más que la movilización, las acciones de boicot en diversas secciones y eventos públicos, así como los juicios que se interpondrán también ante esta imposición”, dijo.

Retrasos

El PDG debía aprobarse en 2020, pues se trataba del documento que regiría el crecimiento de la Ciudad de México entre ese año y 2040.

La Constitución de la CDMX, en su artículo 15, “garantiza el derecho a la ciudad a través de instrumentos de planeación, jurídicos, administrativos, financieros, fiscales y de participación ciudadana para hacer efectivas las funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad”.

Más adelante agrega: “La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía (...).

Sin embargo, su configuración, evaluación y aprobación han tenido diversos retrasos que han impedido su materialización.