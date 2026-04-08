Entre abril o mayo estarán listas obras de movilidad rumbo al Mundial: Brugada

En la última semana de abril o a más tardar en la primera de mayo estarán listas las obras de movilidad que se llevan a cabo para recibir el Mundial de Futbol, prometió la Jefa de Gobierno Clara Brugada.

La inversión total será de cinco mil 183 millones de pesos, incluyendo los mil 500 millones de pesos que aportó la federación para la intervención de la Línea 2 del Metro.

Clara Brugada destacó que, en general, “se trata de cerca de 200 kilómetros de infraestructura nueva o renovada”, que permitirá que casi medio millón de personas, se trasladen diariamente.

Con estas acciones se están incorporando 100 kilómetros de infraestructura en electromovilidad, para garantizar que la ciudad tenga más oportunidades de transportarse. Además, se suman 50 kilómetros de mantenimiento y modernización del Metro, así como 34 kilómetros de movilidad activa, a través de ciclovías”, concluyó.

Mantenimiento a trenes

Brugada Molina reconoció que las obras que “más tardarán en concluirse” serán las de la Línea 2 del Metro; sin embargo insistió en que “van a quedar listas antes del Mundial”.

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Dijo que en los próximos días realizará un recorrido por la zona de obras “en las primeras estaciones que están siendo intervenidas”, que son Viaducto, San Antonio Abad y Chabacano.

En la Línea 2 del Metro se llevan a cabo actualmente trabajos de mantenimiento en trenes, “lo que permitirá que la flotilla pase de 28 a 32 trenes”.

Esonos va a permitir mejorar la frecuencia de los trenes: más trenes, mejor frecuencia”, indicó el director del Metro, Adrián Rubalcava.

También se realizará cambio de vidrios de los trenes y trabajos de alineación en vías, sustitución de durmientes y revisión del sistema de electricidad y del Sistema de Control de Monitoreo, entre otros. Rubalcava reconoció que las obras de la Línea 2 están generando muchas molestias a los usuarios”.

Sin embargo, recalcó que “no se trata de obras de maquillaje”, sino de intervenciones que perdurarán después del Mundial.

Más obras de movilidad

Además de la Línea 2, actualmente se trabaja en la modernización del Tren Ligero, renombrado “Tren El Ajolote”, que será reinaugurado el 3 de mayo.

La modernización de la Terminal Taxqueña permitirá duplicar la cantidad de personas que acceden a este servicio. Contará con 17 nuevos trenes acoplados que “van a ir unidos para que pueda transportarse el doble de personas”, dijo Clara Brugada.

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En cinco meses se logró traer los trenes para iniciar las pruebas que se tienen que hacer y ya hay fecha para arrancarlo, que es el 3 de mayo, que vamos a inaugurar, a ver qué día es, pero en esa primera semana de mayo, vamos a inaugurarlo”, dijo.

El Tren El Ajolote contará con un nuevo sistema de control “para garantizar seguridad para esta ruta”, además de que se remodelaron siete estaciones, lo mismo que la terminal Tasqueña.

También se instalarán equipos “salvaescaleras” en las estaciones Las Torres, Ciudad Jardín, La Virgen, Xotepingo, Nezahualpilli, Registro Federal, Textitlán, El Vergel y en la propia estación del Estadio Azteca, que permitirán ingresar a usuarios en sillas de ruedas o con algún tipo de discapacidad.

Los equipos llegaron este martes y deberán quedar instalados para la tercera semana de abril”, afirmó el director del Sistema de Transportes Eléctricos, Martín López.

También se trabaja en la Ruta 14 de Trolebús, llamada Ruta de los Animales Silvestres de Coyoacán, que va de Huipulco a Universidad.

En esta ruta había problemas con los vecinos, pero ya se resolvió afortunadamente y ya tenemos garantizada esta ruta”, dijo.

Intervención en 13 Cetram

Las autoridades también garantizaron que estarán operativas próximamente la Línea Cero de Chapultepec a Universidad del Trolebús, llamada línea Chapulín y la Ruta de las Heroínas Indígenas, o “Centrobús”, que operará la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) en el Centro Histórico.

La nueva ruta contempla un parque vehicular de 12 autobuses nuevos, 100 por ciento eléctricos; contará con dos circuitos, con un total de 33 paradas.

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El primer circuito, denominado Ruta Exterior, tiene una longitud de 6.2 kilómetros y recorrerá las calles de República del Salvador, Circunvalación, República de Venezuela y Eje Central.

La Ruta Interior, con una longitud de 5.8 kilómetros, recorrerá las calles de República de Uruguay, Eje Central, Donceles y Avenida Circunvalación; se estima que la ruta traslade a 88 mil personas de manera mensual.

Asimismo, Brugada detalló que se intervienen 13 Centros de Transferencia Modal (Cetram), que contarán con biciestacionamientos, así como en terminales del Metrobús, como son San Lázaro y la terminal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Por último, la Jefa de Gobierno aclaró que será hasta que pase el Mundial cuando arranquen los trabajos de modernización de la Línea 3 del Metro, que va de Universidad a Indios Verdes.

En diciembre, autoridades capitalinas habían anunciado que los trabajos arrancarían en enero de este 2026.

*DRR*