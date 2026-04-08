Brugada reitera petición para aplicar home office en inauguración del Mundial

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reiteró su llamado a empresarios y actores económicos para implementar esquemas de trabajo a distancia el 11 de junio, el día de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el fin de reducir la presión vehicular en la ciudad.

Ello al insistir en que la temporada de lluvias de este año será particularmente intensa, sobre todo en junio y julio, meses en los que coincidirá con la justa deportiva internacional.

“Estamos pidiendo que ese día se facilite el home office para evitar que haya tanto tráfico y podamos tener mejores condiciones de movilidad”, señaló.

Durante una conferencia de prensa, explicó que la eventual suspensión de clases el 11 de junio, fecha en la que la selección mexicana disputará el partido inaugural frente a Sudáfrica, dependerá de la autorización de las autoridades educativas federales.

“Es la Secretaría de Educación Pública quien tendría que definir si ese día no hay clases”, precisó.

La jefa de Gobierno insistió en que las lluvias previstas para la temporada podrían ser “fuertes y duras”, por lo que recordó que su administración trabaja en un plan integral para mitigar afectaciones, especialmente en materia de inundaciones.

“Estamos haciendo 643 obras a través de la Secretaría de Gestión Integral del Agua. No todas estarán listas antes de las lluvias, porque no son tan rápidas, pero sí tenemos una preparación rumbo al Mundial de cómo enfrentar esta temporada”, aseveró.

La tarde noche del martes, las precipitaciones registradas provocaron encharcamientos en vialidades de la zona oriente de la Ciudad de México.

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