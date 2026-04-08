Riesgos de gentrificación en CDMX aumentarían durante el mundial

Si actualmente no se analizan y generan políticas públicas sobre la especulación inmobiliaria frente al Mundial 2026, ni se debate la regulación de las aplicaciones de alquiler, la Ciudad de México podría quedar segregada y excluida, alertó Gustavo Pacheco López, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El rector consideró que se debe aplicar ciencia para construir una metrópoli equitativa e incluyente.

Si aplicamos ciencia, sociología urbana, planeación territorial y diálogo interdisciplinario, podremos construir una metrópoli equitativa e incluyente”, afirmó.

Los mega eventos deportivos a lo largo de la historia, señaló, desencadenan transformaciones urbanas aceleradas; sin embargo, el fenómeno de 2026 tiene el componente inédito llamado “digitalización profunda” de la vida cotidiana y el uso de plataformas de vivienda.

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El rector indicó que a inicios de la pandemia por Covid-19 fue una época donde hubo un incremento sustancial de nómadas digitales provenientes de Estados Unidos, Canadá y Europa, instalados en las colonias Roma, Condesa y en Oaxaca o Tulum.

“El fenómeno tiene dos caras, por un lado fomenta la diversidad, el intercambio cultural y una nueva tolerancia e integración social; por otro, interfaces de viviendas temporales, como Airbnb, aceleran el aumento del valor del suelo habitacional, atomizan los periodos de residencia y desencadenan procesos de gentrificación, el desplazamiento de sectores vulnerables y la erosión del tejido barrial tradicional”, explicó.

Al encabezar el acto inaugural del coloquio Copa Mundial, Ciudad y Plataformas Digitales, organizado por el departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa, Pacheco López comentó que, además de ser por tercera vez sede del torneo, la capital del país se ha posicionado como centro del conocimiento en América.

Al ser la única urbe del continente con más de 15 mil universitarias y universitarios y más de 11 mil científicas y científicos, siendo todos ellos un portento deportivo y académico”, expresó.

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