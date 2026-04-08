¿Nueva Carlota? Abuela le dispara a vecino durante pleito en CDMX

Una mujer de la tercera edad fue captada en video con un arma de fuego en la mano y disparando, los hechos fueron registrados en calles de la alcaldía Álvaro Obregón al poniente de la Ciudad de México.

La adulta mayor al parecer defendió a su hijo quien se estaba liando a golpes con otro hombre en plena calle, en los videos se escucha un balazo y en el video un hombre que retrocede y dice:

El disparo @c4jimenez

¿Por qué me dispara?



¿Tú qué te traes?, responde la mujer en forma amenazante



Pues por qué avienta la caca, dice él



¿Cuál caca?, responde la abuela.

El hombre que recibió el disparo se dirige a la hija de la abuela, quien llega a tratar de calmar los ánimos…

“Mira, me disparó tu mamá en el pie”.

La abuela quien viste pijama de color rosa con pantalón azul nunca suelta la pistola a pesar que se su hija le cuestiona por qué lo hizo.

La abuela y sus hijos @c4jimenez

Así lo reportó la SSC

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos personas que probablemente, luego de una riña vecinal, lesionaron a un hombre con disparos de arma de fuego, en la colonia Chamontoya, de la alcaldía Álvaro Obregón.

La emergencia señalaba a una persona lesionada en el cruce de las calles Noche Buena y Azucena. Al llegar se entrevistaron con una mujer de 22 años quien dijo que su esposo tuvo una discusión con su vecino que lo agredió físicamente, después la madre del sujeto salió de su domicilio con un arma de fuego en sus manos, intervino, accionó la pistola y lesionó al afectado.

Paramédicos del Escuadrón de Urgencias Médicas (ERUM) valoraron al hombre de 28 años de edad y lo diagnosticaron con herida por arma de fuego en dorso izquierdo, por lo que lo trasladaron a un hospital.

En tanto, les realizaron una revisión preventiva a los probables responsables y les aseguraron un arma corta con cinco cartuchos útiles y un cartucho percutido.

Los policías detuvieron a la mujer de 63 años y al hombre de 33 años.

Así los comentarios en redes:

Alguien q usa pijama de hello kitty no puede ser agresiva ahi la doñita solo esta defiendiendo a su hijo de esos gandallas q tienen perros y no los cuidan



Jajaja pinch3 ruca guanga y ridicula, parece salcada de una pelicula de terror de almada productions, le salió el tiro por la culata





Chale la pobreza es muy culera





¿Su hijo está tan pu que tiene que salir mamá?

esas madres son las mismas que luego lloran cuando les desviven a su ratota y dicen no te tocaba carnal.

*bb