Detienen a colombiano por extorsión a comerciante de Álvaro Obregón

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un sujeto de origen colombiano, señalado como posible responsable de extorsionar a un comerciante, a quien presuntamente exigía dinero a cambio de no causarle daño, en la alcaldía Álvaro Obregón.

La detención ocurrió en calles de la colonia Alfonso XIII, luego de que el dueño de una ferretería, de 48 años, solicitó apoyo a los oficiales al denunciar que un sujeto acudía cada semana a su negocio para exigirle efectivo bajo amenazas.

De acuerdo con el testimonio, el individuo llegaba a bordo de una motoneta eléctrica y le pedía dinero de manera recurrente para no atentar contra su integridad física y patrimonio.

Tras ubicarlo en la zona, los policías le realizaron una revisión preventiva, en la que le aseguraron dinero en efectivo que la víctima reconoció como el entregado momentos antes.

El hombre identificado como Nicolás "N" de 22 años, quien dijo ser de nacionalidad colombiana, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.

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