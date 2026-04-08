Capturan a presuntos agresores que dispararon a hombre en Iztapalapa

Dos sujetos señalados por disparar contra un hombre en Iztapalapa fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los agentes también fueron aprehendidas dos mujeres que intentaron impedir su arresto.

Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Santa Martha Acatitla, donde familiares de la víctima señalaron directamente a los agresores, luego de que un joven fuera atacado a balazos y trasladado por sus propios medios a un hospital, donde fue diagnosticado con una herida en el tórax.

Los oficiales ubicaron e interceptaron metros adelante a los probables responsables, de 22 y 28 años de edad, durante la revisión les aseguraron un arma corta, droga y cascos de motociclista.

En ese momento, dos mujeres de 23 y 26 años intentaron evitar la detención, por lo que también fueron aseguradas. Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Foto: SSC

La Policía de la Ciudad de México informó que uno de los implicados cuenta con antecedentes penales por robo calificado y delitos contra la salud en 2025.

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