Si no escuchan a taxistas, los acompañaremos en plantón del Zócalo: Jesús Sesma

Ante cientos de taxistas y representantes de medios de transporte terrestre, Jesús Sesma, presidente del Congreso de la Ciudad de México, refrendó su apoyo al gremio del volante y dijo que si el gobierno capitalino no escucha las demandas de taxistas “los acompañarán a plantarse en el Zócalo”, hasta que les den soluciones a sus demandas.

La mañana de este miércoles, asociaciones de taxistas concesionados, de organizaciones como “La Gran Familia” y “Roedores del Barrio de Tepito”, acompañados de mototaxistas, conductores de plataformas y hasta comerciantes en vía pública, marcharon por Eje Central, desde Fray Servando Teresa de Mier, para plantarse frente al Palacio Legislativo de Donceles, exigir mejores condiciones laborales, reglas claras y parejas entre taxis concesionados y servicios por aplicación.

Además, exigieron una revisión urgente de tarifas para que el trabajo sea rentable.

Ante ello, Sesma Suárez señaló que “la voz de quienes sostienen la ciudad, no debe ser ignorada”, por lo que reconoció el esfuerzo diario de los taxistas.

Sabemos que no es fácil dejar el trabajo para venir al Congreso, por eso su presencia vale el doble”, afirmó el legislador por el Partido Verde Ecologista de México.

“Ustedes no vienen por capricho, vienen con causas reales, con problemas que ya no pueden esperar” dijo Sesma, al tiempo que resaltó que “cuando la gente se organiza y alza la voz de forma pacífica, el gobierno tiene la obligación de escuchar y responder”.

En ese sentido, Sesma prometió que Manuel Talayero, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Congreso, presentará ante el Pleno un exhorto a las autoridades para que atiendan de inmediato las principales demandas del sector.

De no ser atendidas, nos iremos al Zócalo para ser escuchados”, dijo Sesma Suárez.

Los taxistas, representados por Adrián Amezcua, director de La Gran Familia, entregaron su pliego petitorio a la bancada Verde en Donceles.

Jesús Sesma dijo que el documento “no se va a empolvar en un escritorio”.

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