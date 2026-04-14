Procesan a dos detenidos por el homicidio del estilista Micky Hair

Un juez de control vinculó a proceso a Ángel Jorel "N" y a Kevin Anthony "N" por el delito de homicidio calificado en contra de Miguel de la Mora Larios, alias "Micky Hair", el pasado 29 de septiembre de 2025.

En audiencia de continuación, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) solicitó la vinculación a proceso de ambos sujetos, quienes pertenecen a un grupo de sicarios a sueldo, de acuerdo a lo asentado en la carpeta de investigación CI-FIEDH/2/UI-1 C/D/00394/09-2025.

Se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras que el juzgador autorizó el plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Fue la semana pasada cuando elementos policiacos cumplimentaron ordenes de aprehensión en contra de dos sujetos ligados al homicidio del estilista Miguel Ángel De la Mora Larios, mejor conocido como "Micky Hair", ocurrido el 29 de septiembre de 2025 al exterior de un edificio de departamentos en la colonia Polanco Segunda Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Se trata de Ángel Jorel "N", de 19 años, arrestado en la alcaldía Cuauhtémoc y Kevin Anthony "N", de 24 años, capturado en el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Resultado de labores de investigación e inteligencia y del trabajo coordinado entre compañeros de la @SSC_CDMX y la @FiscaliaCDMX, se ejecutaron dos órdenes de aprehensión en contra de dos hombres por su probable autoría material en el homicidio de un estilista ocurrido en septiembre de 2025".

"En @AlcCuauhtemocMx fue detenido Ángel Jorel "N" y en el municipio de Nezahualcóyotl, en #Edoméx, Kevin Anthony "N", a quienes se les cumplimentaron sendas órdenes de aprehensión por #Homicidio Calificado y fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios de la Ciudad".

Agradecemos al #CNI de la @SSPCMexico, a la @SS_Edomex y la @FiscaliaEdomex por su apoyo y colaboración en esta investigación que continúa para detener a todos los involucrados y que no quede impune", informó el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez en sus redes sociales el 9 de abril.

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