Brugada descarta trasfondo político en protesta de trabajadores del Metro

Las protestas de “brazos caídos” realizadas por trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro el viernes pasado y el lunes, que afectaron a miles de usuarios, respondieron a “un tema de presión” en el marco de negociaciones laborales, afirmaron autoridades capitalinas.

Al dar detalles del acuerdo con representantes del sindicato del Metro, la Jefa de Gobierno Clara Brugada descartó que las protestas tengan un trasfondo político, aseguró que el interés central de su administración es garantizar el servicio a los usuarios.

Mientras se tenga como prioridad fortalecer al Metro, bienvenido todo el diálogo. No creo que haya un fondo político ni que se trate de afectar a los usuarios”, afirmó en conferencia de prensa.

Sin embargo, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, aseguró que las acciones, con trabajadores que no se presentaron a laborar horas extra, “fue un tema de presión” vinculado a la revisión salarial y contractual que cada año sostiene el sindicato, afirmó.

La protesta obligó el viernes a reducir el número de trenes en la mayoría de las Líneas del Metro, con mayores afectaciones en rutas de alta demanda, como las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9 y B.

Foto: @MetroCDMX

No fue un paro laboral, fue un asunto de no integrar algunos trabajadores y de no extender horarios, pero es parte de las herramientas de presión en medio de las negociaciones”, señaló.

Sindicato llega a acuerdos

García Nieto agregó que tras la reunión del lunes con Fernando Espino, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro, en la que participó el director de este sistema de transporte, Adrián Rubalcava, se acordó trabajar de manera coordinada en el mantenimiento de trenes y vías.

En este momento estamos avanzando (en las negociaciones) y (los trabajadores) están de acuerdo en dónde vamos a destinar los recursos y las inversiones”, dijo.

“Hay una relación para construir acuerdos con el sindicato, se ponen en juego todas las negociaciones y distintas movilizaciones. El interés del gobierno es que los sindicatos tienen que cuidar su materia de trabajo que es todo lo que significa la operación permanente del Metro”, enfatizó.

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Rehabilitación Línea 3

Remarcó que desde que inició esta administración, se ha dado prioridad al mantenimiento del sistema, destacó la inversión millonaria en mantenimiento del Metro de más de cinco mil 800 millones de pesos. Aunado a un programa de renovación de trenes. Para este año, se prevé que se sumen 84 nuevos trenes, afirmó el secretario.

Agregó que, para este año, se cuenta con un presupuesto de más de 25 mil millones de pesos.

De estos recursos, se destinarán alrededor de cinco mil millones de pesos a la rehabilitación de la Línea 3, cuyos trabajos formales iniciarán una vez pasado el Mundial.

Además de inversiones en la Línea 2 y otros rubros del sistema, que en conjunto superan los seis mil 500 millones de pesos. El mantenimiento del Metro es constante, las negociaciones continúan”, enfatizó García Nieto.

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