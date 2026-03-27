Precio de gasolina Premium repercute en economía de capitalinos

El notable aumento en los precios de la gasolina, principalmente la “Premium” o “Roja” como la conocen de manera coloquial, ha provocado que los automovilistas que la consumían dejen de hacerlo y carguen de “la Magna”.

En recorrido por diferentes gasolinerías de la capital, el precio del combustible que contiene 91 octanos, ya rebasa los 28 pesos, mientras que la verde que contiene 87 octanos, permanece algunos centavos por debajo de los 24 pesos, por el convenio que se tiene con el Gobierno Federal.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Está cara, mucho más que antes, casi no usamos la camioneta por lo mismo, me tengo que ir a la escuela en transporte público la mayoría de los días, porque es difícil ir en carro, por el costo de la gasolina”, dijo Araceli Blancas, joven afectada por el aumento del precio en la gasolina.

En sondeo realizado, los consumidores de este producto de primera necesidad, coincidieron que este aumento, ya también repercute en los precios de todos productos que necesitan de la gasolina para ser transportados de un lugar a otro.

Suben los productos básicos como el huevo, el jitomate, a mí ya me comienza a repercutir, cada día está más cara y la piensa uno cuando va a distancias largas, mejor se ocupa el transporte público”, señaló José Antonio Vázquez.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Conductores de transporte público mencionaron que, pese a que el combustible ha tenido un alza importante, hasta el momento no se ha dado un ajuste en las tarifas y las ganancias son cada vez menos, lo que pone en riesgo el mantenimiento preventivo de sus unidades y el sustento familiar.

Yo cargo casi cada dos días, trabajo de Uber y esto si me afecta bastante en mi economía, porque son unos cuantos pesos, pero a la larga si se siente”, dijo José Luis González, conductor de taxi por aplicación.

Aunque el panorama no es alentador, los consumidores de este energético, confían en que se mantenga en el precio que hay actualmente y no continúe subiendo.

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